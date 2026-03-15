Fórmula presidencial Valencia-Oviedo desata choque político y reacciones en redes sociales

Luego de que la candidata Paloma Valencia oficializara a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, varias figuras políticas se pronunciaron en redes sociales con mensajes tanto de respaldo como de cuestionamiento frente a la nueva alianza electoral.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó su apoyo a la decisión y aseguró que la escogencia de Oviedo representa una apuesta por “construir complementos y no antagonismos” dentro de la contienda política.

De igual manera, Uribe afirmó que es un “gregario de esta coalición. Simplemente soy un pegador de ladrillos”, dijo.

En la misma línea, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt destacó la solidez de la dupla y calificó a ambos como dirigentes con capacidad de generar consensos.

¿Qué dice la oposición?

El aspirante presidencial Roy Barreras fue uno de los primeros en cuestionar la alianza. En un extenso mensaje publicado en redes sociales, afirmó que Oviedo habría construido su carrera política bajo la influencia del uribismo, particularmente de la exsenadora María del Rosario Guerra, a quien calificó como su “madre política”.

Barreras también puso en duda que el ahora candidato vicepresidencial represente garantías para sectores como las minorías sexuales o quienes respaldan el proceso de paz, y advirtió sobre el riesgo de que el debate electoral se radicalice en medio de la disputa por el voto de centro.

A esto se le suma el mensaje de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien cuestionó el giro político de Oviedo al sumarse a la campaña del Centro Democrático, mientras el escritor y analista Agustín Laje señaló que la alianza podría “contaminar” la estrategia electoral de la centroderecha.

El exsenador Gustavo Bolívar también reaccionó al anuncio y afirmó que la decisión podría afectar la independencia política del exdirector del Dane, advirtiendo que la nueva fórmula tendrá impacto en el equilibrio de fuerzas de cara a las elecciones presidenciales.

Además, el propio Juan Daniel Oviedo generó controversia tras publicar un mensaje en el que criticó al presidente Gustavo Petro, lo que intensificó el debate digital entre simpatizantes y detractores de los distintos sectores políticos.