Colombia y Venezuela acuerdan creación de Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Refinorte

Cúcuta

Luego del encuentro binacional llevado a cabo en territorio venezolano y que contó con la participación de los ministros colombianos de Comercio, Industria y Comercio, Relaciones Exterior​es, Defensa y Minas y Energía y sus pares venezolanos, se acordó la creación de la Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Refinorte, ubicada en el municipio de El Zulia, Norte de Santander.

“Con la Zona Binacional buscamos convertir la frontera en un epicentro de progreso social y productivo. Durante décadas estas regiones han sido territorios históricamente abandonados, estamos tomando decisiones para devolverles la dignidad a las comunidades de frontera, generando desarrollo económico, empleo y nuevas oportunidades para sus habitantes”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

Según la funcionaria, el objetivo que busca el Gobierno Nacional es avanzar en la integración fronteriza y el desarrollo de estos territorios que permitan la transformación económica y social del país.

Además resaltó que la Zona Franca Refinorte será un instrumento clave para articular procesos agroindustriales, productivos y comerciales en beneficio de las poblaciones fronterizas, potenciando encadenamientos productivos binacionales.

En este encuentro de ministros de Colombia y Venezuela, se anunció también que la aerolínea Avianca tendrá una otra frecuencia diaria de su ruta entre Bogotá - Caracas, reforzando la conectividad entre ambos países.