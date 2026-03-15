Rector de colegio en Ocaña, Norte de Santander, fue retenido y su vehículo incinerado

Norte de Santander

La Subdirectiva de ASINORT Convención, a través de un comunicado, alertó la difícil situación que habría vivido uno de los educadores que ejerce como rector en la región del Catatumbo.

Se trata del rector y líder sindical Josué Trillos Jaramillo, expresidente de esta subdirectiva, quien habría sido retenido por hombres armados en la vía Convención - Ocaña y su vehículo fue incinerado. Todo parece indicar, que estas acciones violentas estarían relacionadas a amenazas que había recibido el educador, en su rol como sindicalista en la región.

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“Los hechos se presentaron cuando el rector regresaba de participar en una reunión con la Subdirectiva de ASINORT Convención, donde se encontraba en el municipio de Convención realizando la entrega de su cargo y la rendición de informe de cuentas ante la asamblea sindical desarrollada el día 13 de marzo de 2026″, se aprecia en el comunicado.

La Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos en Convención, rechazó “de manera categórica cualquier acto de violencia, intimidación o amenaza contra los docentes, directivos docentes y líderes sindicales del magisterio. Estos hechos generan preocupación en el sector educativo y atentan contra las garantías necesarias para el ejercicio de la labor sindical y educativa en nuestra región”.

Además, “exigimos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones necesarias que permitan esclarecer lo ocurrido y garantizar las condiciones de seguridad para los lideres sociales, sindicales y educativos que desarrollan su labor en el territorio, especialmente en el municipio de Convención y la región del Catatumbo”.