Entrevista exclusiva con los protagonistas de la serie “Paradise”

La serie “Paradise”, disponible en Disney+, estrenó su segunda temporada y continúa expandiendo una historia marcada por el misterio, los giros inesperados y las relaciones humanas en un mundo que intenta reconstruirse tras un evento apocalíptico.

La producción, creada por Dan Fogelman responsable también de “This is us” sigue la historia de un agente del servicio secreto encargado de proteger al presidente de Estados Unidos mientras intenta descubrir la verdad detrás de un asesinato ocurrido dentro de una ciudad que alberga a los sobrevivientes de una catástrofe global.

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Conversamos con los protagonistas de la serie, los actores Sterling K. Brown y Julianne Nicholson, quienes hablaron sobre el desarrollo de sus personajes y la intensidad de las escenas que comparten en la nueva temporada.

Durante la charla, Brown destacó que la serie termina poniendo en perspectiva lo que realmente importa en la vida. Según explicó, más allá de los conflictos y el contexto dramático de la historia, el centro del relato sigue siendo la relación entre las personas y la importancia de los vínculos humanos.

Con una primera temporada que atrapó a los espectadores y una nueva entrega que profundiza en los personajes y el misterio que rodea la ciudad, Paradise continúa creciendo en popularidad y sus creadores confirmaron que una tercera temporada ya estaría en camino.