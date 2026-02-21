El agente secreto: Película nominada a los Oscar

En A vivir que son dos días, el equipo de la película El agente secreto explicó las claves de una historia que mezcla tensión narrativa con análisis político. La cinta, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, parte de una inquietud concreta: los ciclos de violencia y los ataques a la democracia que han marcado a América Latina, con Brasil como espejo reciente tras el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Más allá del suspenso, la película propone una reflexión directa sobre la memoria colectiva y el riesgo de que las sociedades olviden los episodios de dictaduras y persecuciones políticas.

Wagner Moura aseguró que su personaje, Armando, representa a las víctimas invisibles: ciudadanos comunes señalados simplemente por ser quienes son. Tras dirigir Marighella, el actor subrayó que no todos enfrentan el poder desde la militancia; muchos quedan atrapados en estructuras de violencia sin haberlo buscado.

El título también plantea una pregunta central: ¿Quién es realmente el agente secreto? La cinta evita respuestas cerradas y convierte al espectador en parte del rompecabezas. En plena temporada de premios, el equipo destaca que la historia trasciende las fronteras de Brasil y conecta con una región donde la memoria sigue siendo un asunto urgente.