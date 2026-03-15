En UCI del Hospital Universitario de Santander dos personas heridas en el sur de Bolívar

Bucaramanga

Hasta el Hospital Universitario de Santander fueron remitidas dos personas que resultaron heridas tras la activación de un dron cargado con explosivos en Simití en el sur de Bolívar.

Las personas heridas, que aseguran son mineros, fueron identificadas como Kevin Sebastián Henao Suárez y Lener Antonio Pallares Ascanio y se encuentran recluidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del HUS tras la gravedad de sus heridas.

Según los reportes, Henao Suárez presenta fracturas y lesiones además de afectaciones en sus manos mientras que Pallares Ascanio le amputaron uno de sus brazos debido a la gravedad de las heridas.

Aunque de manera preliminar se ha vinculado presuntamente a estas personas con grupos al margen de la ley que operan en esta zona del Magdalena Medio, sin embargo, aún no se ha confirmado esta información.