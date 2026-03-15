El Bogotá Music Market abre su convocatoria a nivel internacional

El BOmm es una plataforma creada para fortalecer el sector musical colombiano y generar conexiones con la industria internacional. Funciona como un punto de encuentro para artistas, managers, sellos discográficos y compradores de todo el mundo, facilitando alianzas, negocios y la circulación de música en vivo a través de ruedas de negocio, showcases y espacios académicos.

Este mercado musical es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, que desde hace varios años impulsa el crecimiento del sector. En A Vivir Que Son Dos Días, Iván Medellín, fundador y acordeonista del grupo “Conjunto Media Luna,” contó su experiencia tras haber participado en ediciones anteriores del BOmm.

Según Iván Medellín, Bogotá se ha convertido en un escenario de innovación musical. En la ciudad es posible encontrar una mezcla de sonidos que van desde el vallenato y la cumbia hasta fusiones con géneros modernos como la música electrónica. Para él, esta mezcla nace del ADN cultural colombiano y de la diversidad que caracteriza a la capital.

Gracias a este tipo de espacios, artistas como “Conjunto Media Luna” han logrado ampliar su proyección internacional. Iván Medellín destacó que, tras su paso por el BOmm, la agrupación ha tenido la oportunidad de llevar su música a países como México y algunos lugares de Europa.

Para participar en el Bogotá Music Market, los interesados deben realizar una inscripción previa. Posteriormente, la Cámara de Comercio de Bogotá y el equipo del BOmm se encargan de seleccionar a los participantes, quienes podrán acceder a charlas, reuniones de negocio y distintos espacios de formación y circulación dentro de la industria musical. Además, durante todo el proceso reciben acompañamiento por parte de la organización.