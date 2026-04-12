Naturalia: sabores ancestrales que conectan con la tierra en laguna de La Cocha

Aníbal Criollo, chef indígena y creador de Naturalia, habló en A Vivir Que Son Dos Días sobre Naturalia, una iniciativa que busca preservar los sabores nativos y transformarlos en conocimiento y experiencias, siempre cuidando los recursos naturales del entorno.

El proyecto también está inspirado en el legado de su madre, quien le enseñó la importancia de ser conscientes de lo que llevamos a la mesa. A través del concepto de la chagra, término que en Colombia se utiliza para promover el cuidado de la tierra y el uso responsable de los recursos, entendiendo la agricultura como un ciclo de vida.

Durante la pandemia, surgió la necesidad de producir sus propios alimentos sin depender de terceros, lo que los llevó a fortalecer prácticas de agricultura sostenible. Además, destacan los beneficios de ingredientes naturales como el diente de león, que es bueno para limpiar la sangre, el hígado pero también mejora el organismo.

Naturalia es, finalmente, un espacio que invita a reconectar con la naturaleza. Para Aníbal Criollo, su mayor riqueza no está en lo material, sino en poder compartir sus saberes, el respeto por la madre tierra y los sabores auténticos que nacen de ella.