Detenida venezolana por presunta comercialización de drogas en Arjona, Bolívar

En medio de operativos de control y verificación adelantados por la Policía Nacional en el municipio de Arjona, fue capturada una mujer conocida con el alias de “La Veneca”, de nacionalidad extranjera, señalada de presuntamente dedicarse a la venta de estupefacientes en este sector.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Las Parcelas, donde uniformados que realizaban labores de patrullaje y registro a personas detectaron una actitud sospechosa de la mujer, por lo que procedieron a practicarle un procedimiento de verificación.

Durante la diligencia, las autoridades lograron establecer que la mujer llevaba más de 350 dosis de bazuco, las cuales tenía ocultas en sus partes íntimas, con el objetivo de despistar los controles policiales y continuar con su presunta actividad de microtráfico.

De acuerdo con la información preliminar, la sustancia alucinógena estaba lista para su comercialización, por lo que fue incautada de inmediato por los uniformados.

Alias “La Veneca” fue capturada en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y posteriormente fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda ante la justicia.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, aseguró: “Continuamos adelantando operativos contundentes contra el microtráfico en todos los municipios del departamento. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana.”

La Policía Nacional reiteró que seguirá intensificando los operativos para cerrarle el paso al tráfico de drogas y garantizar la tranquilidad de los habitantes del departamento de Bolívar.