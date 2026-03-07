Chechy Murillo recibe el premio Mujer CAFAM 2026 por su trabajo con comunidades

Chechy Murillo recibe el premio Mujer CAFAM 2026 por su trabajo con comunidadesChechy Murillo es la mujer CAFAM 2026, el premio representa a cada una de las mujeres que trabajan desde los territorios más apartados de el país, llevando formación, emprendimiento y educación. Para ella “Ser Mujer CAFAM, hoy es un gran honor, pero también es representar a las 29 mujeres que también estuvieron nominadas.”

Chechy es oriunda de Apartadó, Antioquía, pero dejó su tierra natal para lograr sus sueños, desde muy pequeña creó su mapa de sueños y se veía en pasarelas internacionales fue así como creó la Fundación Moda y Flores.

Emprender en Colombia no es una tarea fácil, pero Chechy lo logró con la Fundación Moda y Flores, donde la educación es clave desde el crochet o el macramé hasta poder aportar en las empresas en la parte creativa, inteligencia emocional.

Sin lugar a dudas, la moda colombiana está pasando por uno de sus mejores momentos y está participando en pasarelas de talla internacional como el New York Fashion Week. Todas las marcas que han incursionado internacionalmente es porque están contando a través de la ropa una historia y esto logra conectar con las personas.

Todos los proyectos que estuvieron nominados al Premio Mujer CAFAM 2026 son muy importantes en la construcción de igualdad de género en Colombia, así lo explica Chechy Murillo. Junto con este galardón la Fundación Moda y Flores dará apertura a su sede, así que Chechy ya tiene previsto donde va a poner este reconocimiento tan importante.

¿Qué es Moda y Flores? Es una fundación que nació desde la necesidad de generar ingresos, donde se trabajan todo tipo de tejidos con propósito.

Las personas que hacen parte de la fundación son personas con alguna discapacidad, madres cabeza de familia, comunidades afrodescendientes, cuidadoras del hogar, resalta Chechy Murillo, quien nos acompañó en A Vivir Que Son Dos Días.