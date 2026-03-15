Cali terminó escrutinios de elecciones legislativas, el proceso aún continúa en el resto del Valle

Finalizó el escrutinio de las elecciones legislativas en Cali, mientras que en el resto del Valle del Cauca las autoridades electorales continúan con el proceso de verificación y consolidación de los resultados.

De acuerdo con el Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del CNE, durante varias jornadas las comisiones escrutadoras revisaron actas y formularios electorales para confirmar los resultados de las votaciones en la capital del departamento.

Según explicó Johan Ernesto Bonilla, integrante de este tribunal, el proceso de escrutinio en Cali se desarrolló con normalidad y con acompañamiento permanente de las autoridades electorales.

“El proceso en Santiago de Cali transcurrió muy bien. En el Valle del Cauca ya hay 21 municipios escrutados al 100 % en Consulta, Senado y Cámara de Representantes”, señaló el funcionario.

Durante el proceso también se contó con la presencia de testigos electorales y representantes de distintos partidos y movimientos políticos, quienes acompañaron la revisión de los votos y formularios.

“En el escrutinio local hemos contado con presencia de testigos de movimientos como Pacto Histórico, Partido de la U, Cambio Radical, Centro Democrático, Nuevo Liberalismo, entre otros”, agregó Bonilla.