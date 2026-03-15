Baja vacunación contra dengue preocupa en Neiva, Palermo y Rivera

La vacuna contra el dengue está disponible de manera gratuita para niños de 9 años en Neiva, Palermo y Rivera.

La Secretaría de Salud del Huila manifestó su preocupación por la baja asistencia a la vacunación contra el dengue en los municipios de Neiva, Palermo y Rivera, pese a que el biológico está disponible de forma gratuita para la población infantil priorizada.

El secretario de Salud del departamento, César Germán Roa Trujillo, informó que actualmente el Huila cuenta con cerca de 8.000 dosis disponibles para inmunizar a niños y niñas de 9 años o estudiantes que cursen cuarto grado, estrategia que busca reducir los casos graves de la enfermedad.

Sin embargo, las cifras evidencian que la respuesta de los padres de familia ha sido muy baja frente a las metas establecidas en estos municipios.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud en Neiva se han vacunado 190 niños de una meta de 6.700 En Rivera, van vacunados 22 de una meta de 368 y en Palermo, se han vacunado 28 niños de una meta de 338.

El funcionario explicó que esta vacuna tiene un alto costo en el mercado privado, por lo que su disponibilidad gratuita representa un esfuerzo importante del Gobierno Nacional para proteger a la población infantil.

“Es una vacuna que normalmente se consigue a través de pediatras y no es económica. Logramos que el Ministerio de Salud la dispusiera gratuitamente para estos municipios, pero la acogida ha sido muy baja”, señaló Roa.

La alerta por dengue en el departamento aumentó luego de confirmarse la muerte de una niña de 12 años procedente del municipio de Palermo, quien falleció en el Hospital Universitario de Neiva tras presentar complicaciones por dengue grave.

Según explicó el secretario de Salud, la menor no había sido vacunada, situación que ha reforzado el llamado de las autoridades a que los padres de familia lleven a los niños a los puntos de inmunización.

El funcionario advirtió que los menores de edad se están convirtiendo en la población más afectada por la enfermedad, por lo que la vacunación y la eliminación de criaderos del mosquito son fundamentales para prevenir nuevos casos.

De acuerdo con el más reciente reporte epidemiológico, el Huila registra 287 casos de dengue en lo corrido del año, de los cuales 10 corresponden a dengue grave.

Además, siete municipios se encuentran en alerta epidemiológica debido al aumento de casos, Tello, Palermo, Yaguará, Paicol, Gigante, Pital y Elías.

El secretario de Salud recordó que las condiciones climáticas, especialmente las lluvias registradas durante los primeros meses del año, favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Las autoridades recordaron que durante el año 2025 el dengue dejó cinco fallecimientos en el departamento, lo que demuestra que se trata de una enfermedad que puede ser mortal si no se toman medidas de prevención.

Por esta razón, el secretario insistió en que la vacunación es una herramienta clave para evitar complicaciones graves, y reiteró el llamado a los padres de familia para que lleven a los menores a inmunizarse.

“No esperemos a tener a los niños en cuidados intensivos para pensar en la vacuna. La prevención es la mejor forma de evitar tragedias”, afirmó.

La vacuna contra el dengue está disponible de forma gratuita en los puntos de vacunación de Neiva, Palermo y Rivera, y puede ser aplicada a niños de 9 años o que cursen cuarto grado.