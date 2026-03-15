Armada incauta más de una tonelada de drogas en el Caribe

En un contundente golpe al narcotráfico transnacional, unidades de la Armada de Colombia, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lograron incautar más de una tonelada de sustancias ilícitas en aguas del Caribe.

La operación dejó como resultado la captura de tres extranjeros y la desarticulación de una presunta ruta de tráfico marítimo de drogas.

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El hecho se registró a 50 millas náuticas al norte de Santa Marta, donde las autoridades detectaron una embarcación sospechosa navegando en medio de la oscuridad. De inmediato, se activó una operación de interdicción marítima con la participación de la Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta.

Tras varias horas de persecución, en condiciones adversas de meteomar y visibilidad, la lancha tipo Go fast fue interceptada.

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La embarcación, propulsada por dos motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno, era tripulada por dos ciudadanos dominicanos y un venezolano. En su interior, los uniformados hallaron 63 bultos con sustancias sospechosas. Tras la captura, la embarcación, los tripulantes y el material incautado fueron trasladados a Riohacha, donde se realizaron los actos urgentes.

El examen confirmó que se trataba de 1.035 kilogramos de cocaína y 266 kilogramos de marihuana, valorados en más de 50 millones de dólares en el mercado internacional.

Las autoridades investigan que la carga pertenecería a una estructura al servicio del “ELN”, dedicada al transporte de drogas hacia diferentes destinos.