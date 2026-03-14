Varios barrios de Barranquilla y Sabanalarga sin luz este SÁBADO 14 de marzo

Por labores para mejorar el servicio de energía, la empresa Air-e Intervenida dio a conocer que realizará labores que obligará la suspensión del servicio en varios barrios de Barranquilla y Sabanalarga.

Sabanalarga:

Con el fin de seguir trabajando en acciones de mejora del servicio de energía, este sábado 14 de marzo, se ejecutan obras en el barrio Concepción, en el municipio de Sabanalarga.

Barranquilla:

Las obras para el cambio de un poste se llevarán a cabo en la calle 20 con la carrera 1, entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Por otra parte, se realizarán breves maniobras para realizar trabajos al interior de la subestación Riomar, entre las 5:30 de la mañana y las 6:00 de la mañana y posteriormente, entre las 4:00 de la tarde y 4:30 de la tarde, que obligan a suspender el suministro de energía en el barrio La Campiña; calles 84 y 85, entre las carreras 57 a la 64, en Riomar y Alto Prado; carrera 53, entre calles 82 y 84, en Alto Prado; calles 82 y 84, entre careras 47 y 52, en San Vicente y Alto Prado; calles 80 a la 82, entre las carreras 43 y 47, en Granadillo y América; calles 93 a la 96, entre las carreras 43 y 46, en Tabor; carrera 46, vía a Puerto Colombia, entre los kilómetros 2 y 13