Todo listo para la “V Semana de la Cuna del Café 2026: La fragancia de la solidaridad en cada grano”

Cúcuta

Norte de Santander se prepara para vivir la V Semana de la Cuna del Café 2026: La fragancia de la solidaridad en cada grano, evento liderado por la Federación de Cafeteros en Norte de Santander y que se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo.

“Estamos haciendo la invitación de manera muy especial a los nortesantandereanos, a la comunidad cucuteña, para que asistan y conozcan más de cerca la cultura cafetera, la importancia de ese grano, ese cultivo que nos representa a todos los colombianos en el mundo y también para que vean la dimensión de ese impacto socioeconómico que hay en el país a través de la caficultura", dijo a Caracol Radio, Ricardo Mendoza, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Norte de Santander.

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Resaltó Mendoza que durante este encuentro se contará con “artistas en tarimas, concurso regional de calidad de café, integramos cinco departamentos en este ejercicio para que vean la caficultura del nororiente colombiano, ahí están los departamentos de César, Guajira, Bolívar, Magdalena, Norte de Santander. En ese ejercicio integramos tres comités departamentales, el Comité Magdalena, el Comité del César y nosotros. Vamos a tener un concurso regional de Aeropress, que es clasificatorio para el concurso nacional y el que gane el nacional va a la representación al concurso internacional. Vamos a tener talleres de preparación de café con el SENA, asistencia de visitantes internacionales, una agenda muy dinámica para disfrutar en familia”.

Esta iniciativa no solo busca resaltar la historia del café en Norte de Santander, sino también dar a conocer el arduo trabajo que se adelanta desde el Comité de Cafeteros en el departamento, donde “estamos llegando hoy, aproximadamente, a 25 mil hectáreas con 17.620 familias productoras de café en el departamento. Una caficultura establecida en 37 municipios, aproximadamente en 1.060 veredas”.

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La cita, para todos los amantes del café, es ir al Ecoparque de Comfanorte, los días 20, 21 y 22 de marzo, de 10 de la mañana a 7 de la noche y disfrutar de toda la programación de la “V Semana de la Cuna del Café 2026: La fragancia de la solidaridad en cada grano”.