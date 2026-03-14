Lanzan un artefacto explosivo contra la estación de policía en El Tarra. / Foto: Cortesía.

Catatumbo

La alteración de orden público en la región del Catatumbo, continúa. En las últimas horas fue lanzado un artefacto explosivo contra la estación de policía en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.

Según el reporte entregado por las autoridades, este artefacto no detonó. Sin embargo, una vez ocurridos los hechos, las autoridades acordonaron la zona como medida preventiva y se encuentran a la espera de la llegada de unidades especializadas para que este explosivo sea retirado.

Más información Nuevo desplazamiento masivo en el Catatumbo: 161 familias de El Tarra han dejado sus tierras

Recordemos que durante las últimas 48 horas y según el reporte de la misma comunidad, disidencias de las FARC y el ELN han adelantado fuertes enfrentamientos en zona rural de este municipio, provocando el desplazamiento masivo de 161 familias al casco urbano.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Defensoría del Pueblo ha llamado la atención de las autoridades competentes “para que activen de manera inmediata los planes de contingencia, el Comité Extraordinario de Justicia Transicional y las rutas de prevención y protección”.

Resalta el Ministerio Público que “La activación de estas instancias es fundamental para garantizar los derechos a la vida, la seguridad y la integridad de las personas en riesgo, confinadas y desplazadas, así como los de quienes han sido afectados y afectadas por otros hechos victimizantes en esa zona de la subregión Catatumbo (Norte de Santander), que continúa siendo escenario de confrontaciones entre grupos armados ilegales”.