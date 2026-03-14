Nuevo desplazamiento masivo en el Catatumbo: 161 familias de El Tarra han dejado sus tierras

Palacio municipal de El Tarra. / Foto: Archivo. ( Foto Alcaldía El Tarra )

Catatumbo

Este desplazamiento masivo de 161 familias se da a causa del perifoneo desde drones no tripulados, donde las disidencias de las FARC intimidaron a la población civil del corregimiento Filo el Gringo, zona rural de El Tarra, Norte de Santander, y también por los fuertes enfrentamientos que han sostenido con el ELN en la zona.

El vicepresidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo, Yamil Velásquez, advirtió que este tipo de hechos genera temor entre los habitantes y podría anticipar un recrudecimiento del conflicto.

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“Los campesinos nos indicaron que desde un dron y con el uso de un megáfono, se estaría advirtiendo a la comunidad que salgan del corregimiento”, dijo el representante del Ministerio Público.

Señaló que “esta situación ha generado mucha preocupación, temor e incertidumbre en la comunidad que reside en este sector del alto Catatumbo”.

Además, indicó que lo que se vive desde hace más de 48 horas en la zona, “deja ver un recrudecimiento y una reactivación de la alteración del orden público en este sector, sobre todo en la línea entre Tibú y El Tarra, donde se ha presentado confrontaciones entre actores al margen de la ley”.

Según el reporte entregado por la Defensoría del Pueblo, de las 161 familias campesinas desplazadas que han salido en las últimas 48 horas, diez están alojadas en un albergue dispuesto en el Club de los Cacaos y otras tres están en el asentamiento humano 3 de abril. Las demás familias están en viviendas de familiares, conocidos y redes de apoyo.

“En consecuencia, hace un llamado urgente a los ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud y Protección Social, a la Unidad para las Víctimas (UARIV), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y demás entidades competentes del orden nacional, así como a las autoridades territoriales, para que activen de manera inmediata los planes de contingencia, el Comité Extraordinario de Justicia Transicional y las rutas de prevención y protección”, dijo la Defensoría a través de un comunicado.