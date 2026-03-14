Santiago Isaza, un colombiano en el corazón del motor de Mercedes en Fórmula 1

La temporada de Fórmula 1 comenzó con protagonismo para Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. La escudería alemana se quedó con la victoria en el Gran Premio de Australia y también ganó la carrera sprint del Gran Premio de China, resultados que la mantienen en la pelea por la parte alta del campeonato en el inicio de la temporada.

Detrás de ese rendimiento hay un amplio trabajo de ingeniería y desarrollo tecnológico. En ese equipo figura el ingeniero mecánico colombiano Santiago Isaza, quien hace parte del área de desarrollo de potencia de Mercedes.

En A Vivir Que Son Dos Días, Santiago Isaza explicó que su trabajo se concentra en el área de ingeniería eléctrica, donde se diseñan estrategias para optimizar el rendimiento del motor híbrido. El objetivo es encontrar el equilibrio más eficiente entre el sistema de combustión y la energía proveniente de las baterías, un factor decisivo para el desempeño del monoplaza en cada circuito.

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Dentro del equipo, Santiago Isaza trabaja en el desarrollo de pruebas y estrategias relacionadas con la unidad de potencia. Antes de que los motores lleguen a pista, su labor consiste en verificar que componentes como la batería, el inversor y los sistemas eléctricos funcionen correctamente. Para ello se utilizan bancos de pruebas y simulaciones avanzadas que permiten recrear curvas de potencia e incluso carreras completas, con el fin de anticipar el comportamiento del vehículo en condiciones reales.

Uno de los factores clave en el rendimiento de los monoplazas actuales es la gestión de la energía. A través de modelos matemáticos y simulaciones, él lo describe como la administración de un “presupuesto energético” que debe utilizarse con precisión para mantener el máximo rendimiento durante toda la carrera.

La pasión de Santiago Isaza por el automovilismo nació cuando era niño, viendo competir al piloto colombiano Juan Pablo Montoya, junto a su padre. Esa admiración lo llevó años después a estudiar ingeniería mecánica y a participar en proyectos de movilidad en Colombia, entre ellos el desarrollo de un vehículo eléctrico universitario que compitió en Europa y que le abrió las puertas a la industria internacional del automovilismo.

Santiago Isaza, sostiene que el talento colombiano puede competir al más alto nivel. Para él, más allá de la tecnología o los recursos, el primer paso es creer que desde Colombia también es posible llegar a la élite del automovilismo mundial.