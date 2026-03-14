Programación de cortes de energía de Afinia del 16 al 22 de marzo

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LUNES, 16 DE MARZO

Circuito Chambacú 2: de 6:00 p. m. a 5:00 a. m. En Cartagena, Avenida Pedro de Heredia entrela carrera 23 y la carrera 24, sector La Quinta.

Circuito Santa Isabel (Magangué): de 9:10 a. m. a 1:30 p. m. En zona rural del municipio de Magangué: Juan Arias.

Circuito Santa Isabel (Magangué): de 2:10 p. m. a 3:50 p. m. En zona rural del municipio de Magangué: finca El Bosque sector Betania.

Circuito Santa Isabel (Magangué): de 4:20 p. m. a 6:00 p. m. En zona rural del municipio de Magangué: Hotel Faraón, sector Henequén.

Circuito Ternera5: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena calle 30 entre ladiagonal 31a y la diagonal32, sector Ternera.

Circuito Chambacú 11: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena, avenida 2 con calle 70, sector Crespo.

Circuito Zambrano 3: de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana y rural del municipio Córdoba (Bolívar): San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito, Tacamocho.

Circuito Calamar 2: de 9:50 a. m. a 12:00 p. m. En zona rural del municipio de Calamar: Barranca Vieja.

Circuito Ternera 9: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena, carrera 69 entre la avenidaPedro Heredia y la calle 31d, sector Santa Lucia.

Circuito Centro: de 7:10 a. m. a 9:00 a. m. En Magangué, calle 17 con carrera 3a esquina, sector La Candelaria.

Circuito San Francisco (Magangué): de 3:45 p. m. a 5:30 p. m. En Mompox calle 18 entrela carrera 2a y la carrera 3, sector Centro.

Circuito San Pablo: de 6:30 a. m. a 8:20 a. m. En Magangué, calle16entre la carrera 14 y la carrera 16,sector San José.

Circuito Santa Bárbara: de 9:20 a. m. a 11:20 a. m. En Mompox, carrera2 entre la calle12 y la calle 13, sector PrimeroDe Mayo.

Circuito Santa Bárbara: de 11:30 a. m. a 3:30 p. m. En Mompox, carrera2 entre la calle 16 y la calle 17, sector La Esperanza.

Circuito San Juan Nepomuceno 1: de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. En San Juan Nepomuceno, diagonal 15d con carrera 26a esquina sector Victorino.

Circuito Zaragocilla 7: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena, carrera 56b entre la calle19 y la calle 20, sector Los Corales.

Circuito Chambacú 2: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena, carrera 21b entre la calle29b y la calle 29d, sector Pie De La Popa.

Circuito Bosque 12: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena, calle 32a entre la carrera37 y la carrera 39, sector La Candelaria.

Circuito Chambacú 4: En de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Cartagena, entre la calle 67 y la calle 69b con carrera14 hasta la carrera 15, sector Canapote.

Circuito Bayunca 1: de 11:20 a. m. a 12:00 p. m. En zona rural del municipio de Villanueva: carrera 12 con calle 2 sector Cipacoa.

Circuito Zaragocilla 1: de 8:11 a. m. a 4:11 p. m. En zona urbana de Cartagena: barrio Olaya Herrera sector Ricaurte, Mercadito San Rafael, Olaya Herrera, sector11 de Noviembre.

Circuito La Mojana 3: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. En zona urbana de San JacintodelCauca:barrioCorazóndeJesús,barrioLaFloresta.Zonarural de San Jacinto del Cauca: Tenche, Astilleros, La Loma, Galindo. En San Jacinto del Cauca (Bolívar).

Lunes 16 de marzo:

San Jacinto del Cauca: el equipo técnico desarrollará trabajos de excavación e instalación de postes, elementos de red y labores de poda técnica preventiva, para los que será necesario interrumpir el servicio entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., en la zona urbana y rural de este municipio.

MARTES 17 DE MARZO:

Circuito Piza: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En zona rural de Majagual: Pueblo Nuevo, Santa Rita, El Palomar, El Jobo, Sitio Nuevo, La Ladera, Gramalotico, Ventanilla, Santander, Las Flórez, Zapata, Piza. Zona rural de Sucre: Travesía. Zona urbana de Achí: barrio Venezuela, barrio Santo Domingo, barrio Nuevo, barrio Villa Janeth, barrio Villa María, barrio La Plaza, barrio Sal Si Puedes. Zona rural de Achí: Sincerín,Mao, Los Nísperos, Gallego Arriba, Peralta, Providencia. En Majagual, Sucre, Achí.

Circuito Ternera 14: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena, sector comprendido entrela calle 22ay la calle 24 concarrera 81 hastala carrera 82, sector San Fernando.

Circuito Bosque 3: de 6:00 p. m. a 5:00 a. m. En Cartagena, Avenida del Bosque entrela transversal 23 y la transversal 24, Martínez Martelo.

Circuito Maria La Baja 1: de 7:50 a. m. a 5:30 p. m. En María La Baja, carrera 6 entrela calle 18 y calle19, sector barrioRaicero.

Circuito Hatillo de Loba 1: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Hatillo de Loba, calle 3 entre la carrera3 y la carrera 4.

Circuito María La Baja 1: de 7:10 a. m. a 5:20 p. m. En María La Baja, carrera 15 entre la calle 12 y la calle 13, sector El Prado.

Circuito San Jacinto 1: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona rural del municipio de San Juan de Nepomuceno: Las Porqueras, Corralito, San Agustín, vía Las Porqueras - Corralito, vía El Corralito - San Agustín, vía San Agustín - Nerviti y sectores aledaños a estas vías.Zona rural del municipio del Guamo: Nerviti, Tasajera, Robles, vía Tasajera - El Roble y sectores aledaños.

Circuito Villa Estrella 4: de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena, transversal 75 entre la carrera 87 y la carrera 88, sector El Pozón.

Circuito Bayunca 2: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Santa Catalina, carrera 12 con calle 13. sector: barrio20 de Julio.

Circuito Chambacú 8: de 6:50 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena, Calle Real entre La Calle Larga y El Callejón Angosto, sector Getsemaní.

Circuito Guamal I, Guamal II: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio Guamal (Magdalena). Zona rural del municipio de Guamal: Los Andes, Urquijo, Guaymaral, Salvadora, Sitio Nuevo, Hato Viejo, Ricaurte, Playas Blancas, La Puntica, Bellavista, Pedregosa, La Ceiba, Finca El Chuzo, Finca El Tormento, Finca Villa Ofelia, Finca Santo Domingo, Finca El Rosario, Finca Macondo, Finca Los Andes.

Circuito TalaiguaNuevo 1: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio de Talaigua Nuevo: sectores comprendidos entre la calle 12 hasta la calle16 con carrera 5 hastala carrera 13.

Circuito Bayunca 2: de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. En zona urbana del municipio de Clemencia: el bolsillo.

Circuito Bayunca 2: de 7:00a. m. a 4:00 p. m. En zona ruraldel municipio de Clemencia: vía Clemencia - Arroyo de Las Canoas y sectoresaledaños a esta vía. Zona rural de Cartagena: Finca Buenos Aires, Finca Venados, Finca Pacoa.

Circuito Bayunca 2: de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio de Clemencia: El Bolsillo.

Circuito Ternera 16: de 6:35 a. m. a 3:30 p. m. En zona urbana de Cartagena: desde la calle 43 hasta la calle 43 g entre la carrera 99 y la carrera 102, sector San José De Los Campanos.

Circuito Ternera 16: de 6:30 a. m. a 2:30 p. m. En zona urbana de Cartagena: Urbanización Horizonte, Villa Fanny, Huella De Uribe.

Circuito Calamar1, Calamar 3: de 8:00a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio de Calamar y cliente Coolechera Planta Calamar.

Martes 17 de marzo:

Achí: entre las 8:00 a. m. ylas 4:00 p. m.,se ejecutarán actividades de mantenimiento y renovación de equipos de red, tiempo que no tendrá energía la zona urbana y rural de este municipio.

MIÉRCOLES, 18 DE MARZO

Circuito Manzanillo 6: de 7:15 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagenasectores: Serena del Mar, Tierra Baja,Conjunto Residencia Burano,Conjunto

Residencial Portanova, Altozano, Conjunto Residencia Portelo, Conjunto Residencial Cavana, Zinnia Club House, Meraki Club & Residences, ConjuntoResidenciaTorrechiara,ConjuntoResidencialPortelo,Conjunto ResidencialAltana,ConjuntoCastelo,CentroCorporativoSerenadelMar.

MIÉRCOLES, 18 DE MARZO

Circuito Candelaria 1: de 6:00 a. m. 6:00 p. m. En Cartagena sector barrio: Villa Hermosay la carrera 96a entre las calles1 calle 3 y carrera92b entre las calles 3 hasta la calle 1 sector Campo BelloIII.

Circuito Barranco de Loba 1: de8:00 a. m. 5:00 p. m. En Barranco de Loba calle 9 entre la carrera 4 y la carrera 6, sector Acueducto.

Circuito El Carmen 1: de 8:10 a. m. 8:40 a. m. y de 4:40 p. m. 5:10 p. m. En El Carmen de Bolívar zona urbana del municipio de El Carmen: Gambotico, Buenos Aires, 18 de Mayo, La Victoria, Villa María, Primero de Mayo, Urbanización La Victoria,Nariño, Vista Hermosa,zona rural del municipio de El Carmen De Bolívar:Altamira, Pinillos, Los Pirineos, Mala Noche, Vía San Jacinto - El Carmen De Bolívar y sectores aledaños a esta vía, San Rafael, La Esperanza, Finca La India,Avícola La Palmera,El 25.

Circuito El Carmen 1: de 8:10 a. m. 5:10 p. m. En El Carmen De Bolívar, San Jacinto. Zona urbana del municipio de El Carmen: calle 28a entre la carrera 33 y la carrera 34 sector El Silencio, Urbanización Villa Anita, Urbanización La Primavera, Arroyo Arena. Zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar:San Isidro, Caracolí Grande, El Raizal, Santa Lucia, Bajo Grande, El Hobo, SantoDomingo De Meza, Mamon De María, El Guamito, Dura Poco, La Zarza, Ojo De Agua, El Alférez,Poza Oscura, Loma Centra, El Socorro, Arroyo María, La Ceiba, La Junta, Brisas Del Norte,La Colonia, Pueblo Nuevo, Los Laureles, El Vergel, Urbanización Minuto De Dios, Los Ángeles, 8 de Junio, Jorge Eliecer Gaitán, Bucarica, Los Mangos. Zona rural del municipio de San Jacinto: Arenas, Los Charquitos.

Circuito Villa Estrella 1: de 7:00 a. m. 5:00 p. m. En Cartagena zona urbana de Cartagena: barrio Nuevo Paraíso.

Circuito San Estanislao 2: de 8:00a. m. 6:00 p. m. En SanEstanislao calle 32 entre la carrera37 y la carrera 39, sector El Carmen.

Circuito Manzanillo 4: de 8:00 a. m. 5:00 p. m. En Cartagena carrera 3 con calle 108, sector La Boquilla.

Circuito Calamar 2: de 8:20 a. m. 5:00 p. m. En Arroyo Hondo carrera 1 este con calle 1, sector Nueva Esperanza.

Circuito El Carmen 3: de 7:30 a. m. 5:30 p. m. En El Carmen de Bolívar zona urbana del municipio del Carmen De Bolívar: Buenos Aires, Las Uvas, El Prado, Las Flores, El Carmen, El Santander, Goreti, Los Mangos, La Concordia, El Silencio.

Circuito zambrano3: de 7:00 a. m. 4:00 p. m. En Córdoba (Bolívar) zona urbana del municipio Córdoba (Bolívar). Zona rural del municipio Córdoba (Bolívar): San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito, Tacamocho.

Circuito Pinillos: de 8:00 a. m. 4:00 p. m. En Pinillos zona rural del municipio de Pinillos: Mantequera, Vida Tranquila.

Circuito Bosque 11: de 8:00 a. m. 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. 6:00 p. m. En Cartagena zona urbana de Cartagena: Siete De Agosto, Santa María; carrera 15 hasta la carrera17 entre la calle 70 y la calle 71, sector Daniel Lemaitre.

Circuito Bosque 11: de 8:00 a. m. 6:00 p. m. En Cartagena zona urbana de Cartagena: carrera 28 hasta la carrera 34a entre la calle 36 y la calle 40, sector La Esperanza; La María; San Bernardo; San Francisco; carrera29a hasta la carrera 33 entre la Avenida Pedro Heredia y la calle 35 barrio Alcibia.

JUEVES, 19 DE MARZO

Circuito Montecristo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En zona urbana de Montecristo. Zona rural de Montecristo: Rangel. En Montecristo.

Circuito Bosque 3 de 6:00 p. m. a 5:00 a. m. En Cartagena: Avenida dl Bosque con transversal 23, barrio Chino.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En zona urbana del municipio San Juan Nepomuceno: sectores Villa Carmen, El Roble y El Recreo.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. En zona urbana del municipio San Juan Nepomuceno: sectores 16 de Mayo, El Progreso,Victorino, Las Delicias, Bellavista, Diogenes Arrieta, Silencio, Los Nogales, Barranquillita, Barrio Arriba, San Pedro, La Mochila, Media Tapa, El Cerrito, Isla Verde, BuenosAires, Palmira, La Paz, Armero,La Floresta, Nueva Floresta, Pueblo Nuevo.

Circuito Zaragocilla 7 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En Cartagena: sector comprendido entre la calle 9 hasta la calle 13 con 63a hasta la carrera 65, sector Vista Hermosa.

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio de Santa Ana (Magdalena). Zona rural del municipio de Santa Ana (Magdalena): Vía Talaigua Nuevo - Santa Ana Y Sectores AledañosA Esta Vía, Vía Santa Ana - Pueblito y sectores aledaños a esta vía, El Paraíso, Nueva Venecia, El Esfuerzo, La Cabaña, El Tapia, Batalla, Jaraba, La Quebra, Alejandría, Valerosa, Los Cocos Y Sectores Aledaños.

Circuito San Sebastián de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona urbanade San Fernando(Bolívar). Zona Rural de San Fernando (Bolívar), Corregimientos: Cuatro Bocas, Guasimal, El Porvenir, El Palmar, Santa Rosa, Guataca, Menchiquejo, Punta de Hornos, Zona Urbana Y Rural De Margarita (Bolívar), Zona rural de Guamal (Magdalena): Murillo, Puerto Rangel, Pampan, San Antonio.

Circuito Zaragocilla 8 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En: zona urbana de Cartagena: carrera51 con calle 30d, Barrio Zaragocilla.

Circuito Zaragocilla 7 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. en zona urbana de Cartagena:desde la calle 5a hasta la calle 11 con carrera 68 hasta la carrera 68c, sector Vista Hermosa.

Circuito Calamar1, Calamar 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona urbana del municipio de Calamar y Cliente Coolechera, Planta Calamar.

VIERNES, 20 DE MARZO

Circuito Montecristo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En zona rural de Achí: Centro Alegre, Payande, Río Nuevo, Puerto Venecia. En Achí (Bolívar).

Circuito Ternera 13 de 7:41 a. m. a 4:00 p.m.En: zona urbana del municipio de Turbana. zona rural del municipio Turbana: Ballestas, El Polón, sectores aledaños variante a Mamonal Turbana,Variante Mamonal - Gambote, Vía Ballestas - Turbana y sectores aledaños a esta vía.

Circuito Marialabaja 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona rural del municipio de María La Baja: Manguma. Zona rural del municipio de San Onofre: San Antonio, Labarces y Boca Cerrada.

Circuito El Carmen 2 de 7:40 a. m. a 5:20 p. m. En El Carmen de Bolívar: carrera 50 con calle22, barrio Centro.

Circuito Zambrano 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En: Zona Urbana Del Municipio Córdoba (Bolívar). Zona Rural Del Municipio Córdoba(Bolívar): San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito, Tacamocho.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En: zona rural del municipio de Mompox: Santa Teresita, La Rinconada, Loma de Simón.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona rural delmunicipio de TalaiguaNuevo: Los Mangos,El Vesubio. Zona Rural Del Municipio De Santa Ana: San Fernando. Zona Rural del Municipio De Mompox: Ancón, La Lobata, Las Boquillas, Guaymaral, San Nicolás, Candelaria, Caldera, Los Piñones.

Circuito Zambrano 2 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Zambrano: calle 18 con carrera 14, barrio San Sebastián.

Circuito Zaragocilla 5 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: calle 30 con carrera 50, barrio Zaragocilla.

Circuito Zaragocilla 7 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: calle 25 con carrera 50c, sector Zaragocilla.

SÁBADO, 21 DE MARZO

Circuito Montecristo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En zona rural de Achí: Puerto Isabel, La Envidia,Las Flores, El Rosario, Buenavista, Caño Cavado. En Achí (Bolívar).

Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. En Cartagena: sector: Villa Hermosa y la carrera 96a entre las calles 1 calle 3 y carrera92b entre las calles 3 hasta la calle 1 sector Campo Bello III.

Circuito Bayunca 1 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. En: zona urbana del municipio de Bayunca: Nuevo Paraíso. Zona Rural Del Municipio De Bayunca: Vía Bayunca - Cartagena Y Sectores Aledaños A Esta Vía. Zona Urbana Del Municipio De Santa Rosa: El Sagrado, Calle Nueva, San Antonio, Las Malvinas, San José, Los Olivos, El Paraíso, El Ceibal,Nuevo Porvenir, Los Ciruelos, de Agosto, El Fondo, Arrio López, Las Gaviotas, Las Delicias, El Redentor. Zona Rural Del Municipio De Santa Rosa: Finca Las Tecas, Chiricoco, Polo, Finca México, La Campana, Finca La Pachanga, Finca Argentina, Campestre San Martín II, Paiva, Finca Florencia, Finca Las Palmeras, Finca La Ciénaga,Finca La Cardenia,Finca Las Mercedes, Finca La Reforma. Zona Urbana y rural Del Municipio De Villanueva. Zona Rural Del MunicipioDe San Estanislao: Finca Guayabal, Finca Armenia, Arenal, Finca Pica Pica, Finca Caño Lindo, Finca La Paz, Finca La Reina.

Circuito Bayunca 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En: zona urbana del municipio Santa Rosa: Media Luna, El Ceibal, El Trébol, El Polvillo, Santa Helena, de Agosto, Bello Vid.

Circuito Marialabaja 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona rural del municipio de María La Baja: Correa y vía MaríaLa Baja – Correa.

Circuito Mompox5 de 8:30 a. m. a 5:00p. m. En: zona ruraldel municipio de San Sebastián de Buena Vista: Toribia, Juan Álvarez, Los Galvis, Sabanas De Peralejo, María Antonia, La Pacha, Venero, El Coco.

Circuito Mompox 5 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. En San Sebastián: calle 5 con carrera 12 sector Alfonso López.

Circuito Bayunca 3 de 8:00a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: carrera9 con calle 3 sector Pontezuela.

Circuito San Juan Nepomuceno 1 de 7:40 a. m. a 5:00 p. m. En: zona urbana de San Juan de Nepomuceno: San Victorino.

Circuito Calamar 1 y 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Calamar: zona urbana del Municipio de Calamar y Cliente Coolechera, Planta Calamar.

DOMINGO, 22 DE MARZO

Circuito Candelaria 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: calle 6 entre carrera 58c y 60a del barrio Veinte de Julio.

Circuito Ternera 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Turbaco: calle 28 con carrera 11 sector, NuevoParaíso Barrio Bellavista.

Circuito Ternera 17 de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: Sectores: Conjunto Portal Del Edén, Urbanización El Edén, Urbanización Villa Vanesa, Urbanización Villa Sol, Carrera 82 Con Calle 31, Carrera80e Con Diagonal 31, Carrera 81 Con Diagonal 13d.

Circuito Ternera 3 de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. En zona urbana de Cartagena: Centro Industrial Ternera; Calle 31 Con Carrera 91, Sector Ternera; Cárcel De Ternera; Los Ciruelos; Urbanización San Buenaventura; Urbanización Villa del Sol; Cementerio Jardines De Cartagena; Santa Mónica; Santa Lucia; San Pedro; carrera 70 hasta la carrera 71 entre La Avenida Pedro Heredia y la Diagonal 32, Sector La Concepción.

Circuito Ternera 8 de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: zona urbana de Cartagena: Estaciónde Servicio TerpelSan Ignacio; Desde La Carrera83 Hasta Carrera 85 Con Calle 26a, Sector Los Cerezos; Avenida Pedro Heredia Con Carrera 80, Sector El Recreo; Avenida Pedro Heredia Hasta La Diagonal32 Con Carrera 70 Hasta La Carrera 71, Sector La Concepción; El Gallo; Providencia; Anita; Villa Rosita;Villa Zuldany; ConjuntoManaos; Condominio Copacabana; CondominioGuanabara; Urbanización Los

Cocos; Urbanización Torres de Sevilla; calle 35 hasta la calle 41 entre la carrera 87y La Carrera 92, Sector Villa Estrella; transversal 65hasta la carrera81entrelacalle35hastalacalle41a,SectorVillaEstrella.