Nuevas mesas de participación para formular POT en Cartagena

La revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena tiene como una de sus prioridades la participación ciudadana. En función de esto, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación, adelanta nuevos espacios de participación para la formulación del instrumento con distintos sectores de la ciudad.

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Durante la semana del 9 al 13 de marzo se realizaron cinco encuentros con actores estratégicos: gremios del sector turismo, gremios del sector industria y logística, facultades de arquitectura, gremios del sector comercio y la Fundación Santo Domingo.

El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, destacó la importancia de estos espacios para fortalecer el proceso de formulación del POT. “Estamos avanzando en un ejercicio de construcción colectiva del futuro de Cartagena. Las mesas de participación nos permiten escuchar a distintos sectores de la ciudad, recoger sus visiones y construir un instrumento más sólido, que responda a las realidades y necesidades del territorio”.

En estos encuentros, la Secretaría de Planeación presentó la propuesta del modelo de ocupación del territorio y la visión de desarrollo de Cartagena a 2040, al tiempo que escuchó los aportes, observaciones y propuestas de los sectores participantes.

“Veo a la Secretaría de Planeación en una actitud de escucha permanente y de incorporación de diferentes opiniones. Integrando todas estas dimensiones, podremos tener claras las reglas del juego para darle un crecimiento ordenado a nuestra ciudad y poder aprovechar el potencial del territorio”, declaró Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar.

Estas mesas se suman a otras cinco realizadas previamente en lo corrido de 2026 con actores institucionales y estratégicos, entre ellos el gremio del sector de la construcción, la iniciativa Juntémonos por Cartagena, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Red LEP.

Con estos encuentros, la Secretaría de Planeación completa diez mesas de participación desarrolladas durante 2026, consolidando un proceso de diálogo sólido con sectores clave para la construcción del instrumento que orientará el desarrollo urbano, rural e insular de la ciudad.

Mónica Fadul, directora de Fenalco Bolívar, destacó la importancia de la comunión entre el sector público y el privado: “Reafirmamos nuestro compromiso por seguir trabajando junto con la institucionalidad pública para el ajuste de nuestro POT, con la convicción de que se trata de un instrumento de desarrollo en el cual todos debemos converger para que sea acorde a los requerimientos del territorio”.

Por su parte, Adriana Corena, directora ejecutiva de Cotelco, resaltó la relevancia de la socialización de los lineamientos: “Agradecemos al espacio para conocer hacia dónde va avanzando el ordenamiento del territorio y cómo esto impacta e incide en el sector turístico de la ciudad”.

Las mesas de participación ciudadana para la formulación del POT continuarán desarrollándose durante las próximas semanas con nuevos encuentros con sectores productivos, organizaciones sociales, comunidades y actores institucionales.

La Secretaría de Planeación señaló que el cronograma de estos espacios se estará dando a conocer a través de las redes sociales y canales oficiales, porque cada voz cuenta en la construcción de una Cartagena más ordenada, equitativa y sostenible.