Luis Felipe González celebra 60 años de música con concierto especial en Bogotá

Esta noche, el cantante y compositor Luis Felipe González sube al escenario del Teatro Astor Plaza para celebrar seis décadas de carrera con un concierto que reunirá las canciones más recordadas de su trayectoria. La presentación marca una parada especial dentro de la celebración de sus 60 años en la música.

En A Vivir Que Son Dos Días, el artista destacó el significado de celebrar este aniversario en Colombia. Según explicó, el público colombiano tiene una “memoria musical exquisita” y una sensibilidad especial para distintos géneros, desde la música tropical hasta otras expresiones artísticas.

Le puede interesar: Burgerville 2026: tres días para recorrer el universo de las hamburguesas en Bogotá

El concierto contará con la orquesta completa del maestro, organizada en varias secciones que incluyen metales, percusión, piano, bajo y un equipo vocal que acompañará cada interpretación. Antes de salir al escenario, gran parte del trabajo se concentra en la prueba de sonido, donde se ajusta el equilibrio entre instrumentos y voces para mantener el estilo característico de sus grabaciones.

Para esta celebración, Luis Felipe González también decidió renovar algunas de sus canciones más conocidas. Varias canciones incorporan una tercera voz que complementa los arreglos originales, una idea que busca darle una nueva dimensión a composiciones grabadas hace décadas y que siguen vigentes en el repertorio del público.

El espectáculo será un recorrido por las canciones que han acompañado su historia musical. Con su orquesta en pleno y nuevas voces en escena, Luis Felipe González espera convertir la presentación en Bogotá en una gran celebración de la música tropical.