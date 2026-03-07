Burgerville 2026: tres días para recorrer el universo de las hamburguesas en Bogotá

Los amantes de las hamburguesas tendrán una cita especial en Bogotá con la edición 2026 de Burgerville, un evento que durante tres días reunirá algunas de las propuestas más creativas alrededor de este popular plato.

El festival se realizará del 13 al 15 de marzo y contará con 35 hamburguesas diseñadas exclusivamente para el evento. Participarán restaurantes reconocidos de la capital, junto con invitados de otras ciudades.

En A Vivir Que Son Dos Días, el organizador del evento, Alejandro Escallón, explicó que el objetivo es ofrecer un espacio donde el público pueda descubrir nuevas propuestas gastronómicas. Cada restaurante desarrolla una hamburguesa inédita para el festival, lo que convierte la experiencia en un recorrido culinario diverso.

Una de las particularidades del encuentro es la participación de restaurantes que no se especializan habitualmente en hamburguesas. Chefs de diferentes estilos aceptan el reto de crear una receta exclusiva, lo que abre la puerta a combinaciones poco convencionales dentro de este clásico de las comidas rápidas.

Más allá de la creatividad, Alejandro Escallón señala que la base de una buena hamburguesa sigue estando en la calidad de los ingredientes. El pan y la carne, afirma que, son el corazón del plato, y lograr el equilibrio adecuado entre grasa y carne magra es clave para conseguir una textura jugosa sin que resulte excesivamente pesada.

La edición de este año también tendrá un nuevo escenario. El festival se realizará en la Hacienda San Rafael, en el sector de Colina, un espacio que permitirá ampliar la experiencia con una ambientación inspirada en civilizaciones antiguas. La programación incluirá jornadas para mayores de edad el viernes y sábado, mientras que el domingo estará pensado como un día familiar para disfrutar del festival.