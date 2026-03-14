¿Le llegó un correo por sanción como jurado de votación? Registraduría advierte que podría ser falso

La Registraduría aclaró que un supuesto correo sobre multas por inasistencia como jurado de votación en las pasadas elecciones del 8 de marzo no corresponde a una comunicación oficial y pidió a la ciudadanía verificar la información antes de compartirla o iniciar trámites.

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Alerta por desinformación en plena temporada electoral

Según la entidad, el mensaje ha sido difundido principalmente por correo electrónico, lo que ha generado preocupación entre personas que participaron o fueron designadas como jurados de votación.

La institución recordó que cualquier notificación relacionada con procesos electorales se realiza únicamente a través de sus canales oficiales y bajo procedimientos establecidos.

¿Dónde consultar información confiable?

Para confirmar datos sobre designaciones, citaciones o sanciones, los ciudadanos pueden acudir a la página oficial de la Registraduría www.registraduria.gov.co o a sus redes institucionales en Facebook, Instagram, X y YouTube.

La entidad reiteró el llamado a no difundir contenidos no verificados y a informarse exclusivamente por medios oficiales.

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