Las disidencias reconocieron la retención de las dos menores en El Bagre; dicen que serán liberadas

El Bagre- Antioquia

Este sábado las disidencias del frente 4 que delinque en el municipio de El Bagre en el Bajo Cauca antioqueño publicaron un vídeo en el que reconocen la autoridad de la retención de las hermanas de 14 y 15 años en el corregimiento de Puerto López.

En el vídeo también muestran a las dos adolescentes bien de salud. En el mismo, las víctimas son obligadas a autoincriminarse con actividades del Clan del Golfo. Aseguran que están bien y esperan que su liberación sea lo más pronto posible con mediación de organismos internacionales como el CICR.

También confirman que fueron sacadas de sus casas donde su madre supuestamente conviene con un presunto integrante del Clan del Golfo e irónicamente envían un mensaje a la comunidad y es evitar que los adolescentes sean reclutados,

Por su parte, una mujer vestida de camuflado y que se presenta como integrante del frente 4 señala que en ese corregimiento se está reportando un reclutamiento de menores por parte de sus enemigos, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

"Hubo un intercambio de disparos entre unidades nuestras y de los paramilitares, dejando como resultado dos integrantes de esta estructura dados de baja y la captura de dos menores de edad que servían como puntos de esta estructura. Las menores hasta el momento se encuentran bien y estamos en la espera para ser entregadas a las entidades competentes”.

La vocera guerrillera también reconoce que en la incursión armada realizada el pasado jueves sostuvieron combates con el EGC; además, asegura que en ningún momento llegó la policía al lugar, con lo que desmiente que se haya registrado un hostigamiento contra las unidades policiales, como lo había indicado el comandante de la policía Antioquia, el coronel Luis Fernando Muñoz.

Por lo pronto, se espera que las dos hermanitas sean liberadas para que las autoridades les restablezcan sus derechos, que ya han sido vulnerados por los dos grupos armados que las sostienen.