Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 mar 2026 Actualizado 16:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Incendio de cobertura vegetal afectó lote en Las Palmeras

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió la situación

Captura de video

Captura de video

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Un incendio de cobertura vegetal afectó un lote de 200 metros cuadrados en el barrio Las Palmeras, sur de Cartagena, donde afortunadamente no hubo víctimas fatales ni personas lesionadas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, vecino al motel Castillo del Amor, y con dos máquinas sofocaron las llamas generadas básicamente, por la quema de basura y vegetación seca.

Hasta ahora se maneja la hipótesis que habría sido provocado por manos inescrupulosas.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir