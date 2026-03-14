Incendio de cobertura vegetal afectó lote en Las Palmeras

Un incendio de cobertura vegetal afectó un lote de 200 metros cuadrados en el barrio Las Palmeras, sur de Cartagena, donde afortunadamente no hubo víctimas fatales ni personas lesionadas.

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Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, vecino al motel Castillo del Amor, y con dos máquinas sofocaron las llamas generadas básicamente, por la quema de basura y vegetación seca.

Hasta ahora se maneja la hipótesis que habría sido provocado por manos inescrupulosas.