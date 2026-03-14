Incautan 1,5 toneladas de marihuana ocultas en un camión en la vía La Plata – Paicol, Huila

Camión en el que fueron halladas 33 tulas con cerca de 1,5 toneladas de marihuana, incautadas por la Policía en la vía La Plata – Paicol, Huila.

Un nuevo golpe contra el narcotráfico propinó la Policía en el occidente del Huila tras la incautación de aproximadamente 1.500 kilogramos de marihuana, que eran transportados de forma oculta en un camión.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 65 de la Ruta 24, en la vía que comunica a los municipios de La Plata y Paicol, durante operativos de registro, control y verificación de antecedentes adelantados por uniformados de la Estación de Policía Paicol, en el marco de la estrategia institucional “Huila Más Seguro”.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se produjo luego de que habitantes del sector alertaran sobre la presencia de un vehículo sospechoso estacionado cerca del punto donde se realizaba el dispositivo policial.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron un camión tipo turbo sin ocupantes y aparentemente sin carga visible, lo que generó sospechas.

El vehículo fue trasladado a las instalaciones de la estación de Policía para realizar una inspección más detallada. Durante la revisión, los uniformados evidenciaron modificaciones estructurales en la carrocería que ocultaban compartimentos tipo caleta.

En su interior fueron encontradas 33 tulas con una sustancia vegetal con características similares a la marihuana, cuyo peso preliminar asciende a 1,5 toneladas.

El coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila, indicó que el vehículo y el cargamento de estupefacientes fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que adelantará el proceso de investigación y judicialización correspondiente.

Las autoridades resaltaron que este resultado operativo fue posible gracias a la información suministrada por la comunidad, que permitió ubicar el vehículo y evitar que la droga continuara su ruta.