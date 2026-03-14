En medio de cuestionamientos por presuntas inhabilidades, el Concejo de Neiva eligió nuevo Contralor

El Concejo de Neiva eligió con 13 votos a Cristian Renato González Pérez como nuevo Contralor Municipal para el periodo 2026-2029. Foto Concejo de Neiva.

En medio de cuestionamientos y dudas planteadas por algunos concejales sobre presuntas inhabilidades de uno de los ternados, el Concejo de Neiva eligió al nuevo Contralor Municipal para el periodo 2026-2029.

El elegido fue Cristian Renato González Pérez, quien obtuvo 13 votos a favor, mientras que cuatro concejales votaron en blanco y dos estuvieron ausentes durante la sesión.

La inquietud jurídica surgió porque el hoy elegido contralor se desempeñó recientemente como jefe de Control Interno Disciplinario del Hospital Universitario de Neiva, cargo que, de acuerdo con el documento, podría interpretarse como ejercicio de autoridad administrativa, situación que eventualmente configuraría una inhabilidad para aspirar al cargo.

De acuerdo con el asesor jurídico de la Corporación Concejo de Neiva, Nicolás Gutiérrez Quintero, antes de la votación se resolvieron las inquietudes presentadas por algunos cabildantes frente a posibles inhabilidades que se habían mencionado en el proceso.

Tras esta revisión, la corporación procedió a realizar la votación nominal, conforme a lo establecido en la Ley 1904 de 2018 y la Resolución 728 de la Contraloría General de la República, normas que regulan la elección de contralores territoriales.

Los concejales que votaron a favor de González Pérez fueron Juan Pablo Perdomo Zambrano, Camilo Perdomo, Cristian Bautista, Juan Sebastián Prieto, Juan Sebastián Camacho, Dagoberto Gómez Méndez, Mauricio Rojas, Ramiro Vidal Benítez, Jesús Garzón Roa, Juan Carlos Parada Moreno, Miller Osorio, Roberto Escobar y Lina Guzmán.

Entre tanto, César Augusto Oviedo, Humberto Perdomo, Juan Diego Amaya y Héctor Javier Osorio votaron en blanco, mientras que Abel Mendoza Vásquez y Alejandro Serna no estuvieron presentes en la sesión.

El nuevo contralor municipal es abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional, además de contar con especializaciones en Derecho Minero Energético y Contratación Estatal de la Universidad Externado.

En su trayectoria ha ocupado cargos en diferentes niveles del sector público y privado, entre ellos asesor de la Asamblea del Huila, coordinador en el antiguo Incora, subgerente administrativo y financiero de Aguas del Huila, ejecutivo senior en el Banco Agrario y jefe de control interno disciplinario del Hospital Universitario de Neiva.

González Pérez asumirá la Contraloría bajo el lema “Fuerza Vigilante para Neiva”, con el que propone fortalecer la credibilidad de la entidad, impulsar la excelencia del talento humano, evitar la prescripción de procesos de responsabilidad fiscal y promover la participación ciudadana con apoyo de herramientas tecnológicas.