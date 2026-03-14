Del Tolima a las giras de Ricky Martin y Maluma, conoce a Teo Echevarría

El colombiano Teo Echeverría es production manager de Maluma y production designer y stage manager del cantante Ricky Martin, una responsabilidad fundamental dentro del equipo que hace posible cada uno de sus conciertos. Su trabajo consiste en coordinar el funcionamiento del escenario y garantizar que cada elemento técnico esté listo antes de que el artista salga frente al público.

En A Vivir Que Son Dos Días, Echeverría contó que su historia comenzó lejos de los grandes escenarios. Creció en el campo, en Icononzo (Tolima), y su llegada a la industria del entretenimiento fue casi accidental: a mediados de los años noventa empezó a trabajar en seguridad y logística de pequeños eventos en Bogotá.

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En ese momento, la industria de conciertos en Colombia apenas comenzaba a desarrollarse. Los espectáculos internacionales eran escasos y quienes trabajaban en el sector aprendían haciendo múltiples tareas: desde montar cerramientos hasta apoyar la logística de festivales y eventos culturales. Ese proceso le permitió adquirir experiencia práctica en distintas áreas de la producción.

Uno de los espacios que marcó su formación fue el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, donde durante casi dos décadas participó en la organización del evento. Allí trabajó junto a promotores y productores que empezaban a consolidar una industria del entretenimiento en vivo que apenas tomaba forma en el país.

Con los años, esa experiencia lo llevó a participar en la producción de cientos de conciertos y giras internacionales. Hoy, como parte del equipo de Ricky Martin, Teo Echeverría coordina todos los aspectos técnicos del escenario para que el espectáculo funcione con precisión: estructuras, pantallas, sonido, iluminación y los tiempos exactos que permiten que el artista salga a escena sin margen de error.

Desde Ciudad de México, Echeverría recorre distintos países trabajando en montajes de gran escala. Aun así, asegura que uno de los cambios que más le sorprende es ver cómo Colombia pasó de recibir pocos conciertos internacionales a convertirse en una parada obligatoria dentro de las grandes giras musicales de América Latina.