Café colombiano conquista Italia y corona al mejor barista del país europeo

El café de la Finca Las Flores, ubicada en Acevedo, fue protagonista en el más reciente Campeonato Nacional de Barismo en Italia, donde Federico Pina se consagró como el mejor del país gracias a un lote cultivado en el sur de Colombia.

En A Vivir Que Son Dos Días, Jhoan Vergara, representante de la Finca Las Flores, explicó que el reconocimiento es fruto de más de tres décadas de trabajo familiar y de una apuesta sostenida por el café de especialidad.

La Finca Las Flores nació en 1990, cuando la familia de Jhoan Vergara llegó desde Cundinamarca en busca de nuevas oportunidades. Lo que comenzó como un proyecto de caficultura tradicional evolucionó hacia un modelo basado en innovación y experimentación.

Señaló que el paso del café convencional al de especialidad implicó desaprender prácticas rígidas y asumir riesgos. Inspirados en procesos propios del vino y la cerveza, comenzaron a explorar fermentaciones prolongadas y perfiles sensoriales distintos, con mediciones constantes a través de cataciones profesionales.

La relación con Federico Pina y su equipo comenzó hace tres años, cuando el barista visitó el Huila en busca de cafés para competencias internacionales. Desde entonces, más que un vínculo comercial, se consolidó una alianza directa entre productores y competidores.

El logro no solo posiciona a la finca en el circuito internacional, sino que refuerza el reconocimiento del Huila y de Colombia como potencia en cafés de especialidad. Desde las montañas de Acevedo hasta las barras europeas.