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14 mar 2026 Actualizado 16:15

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Bogotá

Con 11 kilos de marihuana en su equipaje: fue aprehendido un menor de 14 años en el Terminal del Sur

El joven aseguró que debía entregar la droga a una mujer que viajaría por esa terminal.

Captura en la Terminal del Sur

Captura en la Terminal del Sur

Uniformados adscritos a la Estación de Policía Terminal del Sur, lograron la aprehensión de un adolescente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Mediante labores de registro y control, los policías observaron a un menor que se encontraba solo y portaba una maleta. Al verificar el equipaje, fue sorprendido transportando 11.500 gramos de marihuana, distribuidos en 23 bolsas herméticas.

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Según lo manifestado por el menor, debía entregar el estupefaciente a una mujer que, al parecer, iba a viajar.

Gracias a estas acciones encaminadas a contrarrestar el delito, se logró evitar la posible distribución de más de 11 kilos de esta sustancia psicoactiva.

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El adolescente, de nacionalidad venezolana, junto con el alucinógeno, fue puesto a disposición de la autoridad competente y deberá responder por el hecho que se le atribuye.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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