Cayó jefe de finanzas del Clan del Golfo, responsable de la masacre de seis mineros en Buriticá

Medellín

La Policía Nacional (DIJIN) y la Fiscalía efectuaron una orden de captura contra Jhorgen Alonso Muñoz, alias “Alonso”, presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo, subestructura Edwin Román Velásquez, que delinque en el Occidente de Antioquia. Esta persona fue detenida en la ciudad de Medellín, hasta donde le siguieron la pista durante la investigación que se adelantaba contra él.

Esta persona, según el Coronel Elver Vicente Alfonso Director de la DIJIN, sería el encargado del robo de oro en la subregión de injerencia y de coordinar las extorsiones al gremio minero, con lo que podría recaudar hasta 20 mil millones de pesos mensuales, con lo que al parecer se fortalecía económicamente el grupo ilegal.

“Requerido por las autoridades por el delito de homicidio, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego. A este sujeto se le señala de ser el responsable de un homicidio múltiple donde murieron seis mineros en el año 2023”, manifestó el oficial.

Esta masacre ocurrió en el municipio de Buriticá, donde fueron acusados estos mineros de la pérdida de un oro y por ello alias Alonso habría ordenado la masacre.

Alias Alonso tiene 10 años en el grupo ilegal y al momento de la captura se le incautó tres teléfonos celulares, que podrían tener información valiosa para las autoridades que involucre la red logística del Clan del Golfo, además de una camioneta blindada de alta gama valorada en $450 millones de pesos.

Finalmente, se indica que esta persona era el hombre de confianza de alias Richard, jefe de la organización ilegal en el Occidente de Antioquia y cuarto en la línea del mando superior encabezado por alias Chiquito Malo.