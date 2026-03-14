Cayeron cuatro presuntos expendedores con droga cerca de colegios en El Carmen de Bolívar

Cuatro presuntos expendedores de droga fueron capturados en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional en el municipio de El Carmen de Bolívar, cuando al parecer se dedicaban a la venta de estupefacientes, incluso cerca de entornos escolares.

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El operativo fue adelantado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en el barrio La Unión, donde los uniformados lograron sorprender a estas personas en plena actividad ilegal.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 47 dosis de base de coca listas para su distribución y 38.000 pesos en efectivo, dinero que sería producto de la venta del estupefaciente.

De acuerdo con información suministrada por la comunidad, los capturados presuntamente se dedicaban a la distribución y comercialización de droga en el sector, afectando especialmente zonas cercanas a instituciones educativas.

Además, las autoridades confirmaron que dos de los detenidos presentan anotaciones judiciales por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y violencia contra servidor público.

Los capturados, junto con la droga y el dinero incautado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

“El compromiso de nuestros policías es combatir de manera frontal el microtráfico, especialmente cuando pretende afectar a nuestros niños y jóvenes en entornos escolares. Seguiremos trabajando de la mano con la comunidad para cerrarles el paso a estas estructuras delincuenciales”, indicó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.