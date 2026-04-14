Cartagena prioriza la primera infancia en la transformación educativa

Primera infancia con espacios dignos y adecuados para el aprendizaje de la I.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

En el marco de la entrega de instituciones educativas renovadas por parte de la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se destaca por una intervención que pone el foco en la primera infancia y en el fortalecimiento del Plan de Alimentación Escolar (PAE), beneficiando a cientos de estudiantes del sector.

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Estas acciones hacen parte del trabajo que lidera la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza de Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Educación, para mejorar la infraestructura educativa del Distrito. Se priorizaron intervenciones que responden a las necesidades de las comunidades y priorizan el bienestar de los estudiantes desde sus primeros años de formación.

“El compromiso de nuestra administración es garantizar que los niños y niñas de Cartagena, especialmente, en su primera infancia, cuenten con espacios dignos desde el inicio de su formación educativa”, afirmó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay.

Las obras adelantadas por el Gobierno distrital incluyeron la adecuación de aulas para jardín y transición con áreas cercanas a los 32 metros cuadrados, pensadas para grupos organizados de aproximadamente 20 niños en jardín y hasta 25 en transición. Estos espacios cuentan con ventilación e iluminación adecuadas, permitiendo el desarrollo de actividades pedagógicas acordes a esta etapa.

De igual forma, se construyeron y adecuaron baterías sanitarias exclusivas para los más pequeños, ubicadas estratégicamente cerca de los salones, facilitando su uso y promoviendo hábitos de higiene desde edades tempranas.

Estas acciones permiten hoy contar con ambientes adecuados para niños entre los 3 y 5 años, en línea con sus necesidades de aprendizaje, juego y desarrollo.

“Estas intervenciones responden a necesidades que, por años, fueron planteadas por la comunidad educativa. Hoy estamos entregando espacios adecuados que impactan directamente en la calidad educativa y en el bienestar de los estudiantes”, expresó el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez.

Actualmente, la institución cuenta con dos grupos de jardín —uno en la jornada de la mañana y otro en la tarde—, así como tres grupos de transición, lo que amplía la cobertura para niños entre los 3 y 5 años, en espacios diseñados para su desarrollo integral.

Desde la institución, la transformación es evidente. “Hoy contamos con aulas amplias, bien iluminadas, ventiladas y con dotación adecuada. La institución fue vestida como se merecía, y eso se refleja en la motivación de nuestros estudiantes y docentes”, señaló el rector José María Lara Gutiérrez de Piñeres.

Estas condiciones permiten fortalecer el trabajo pedagógico en el aula. “Los espacios ahora facilitan el movimiento, la exploración y la organización de rincones de aprendizaje, fundamentales para el desarrollo integral de los niños”, indicó la docente de transición, Soraida Méndez Mendoza.

Además, se fortaleció el servicio de alimentación escolar. Desde el inicio de esta nueva etapa, el Plan de Alimentación Escolar en la I.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro atiende a estudiantes de preescolar y primaria, e incluye la priorización de la atención a estudiantes de básica secundaria en condición de mayor vulnerabilidad.

La adecuación de la cocina y el comedor permite ahora la preparación de alimentos en sitio, bajo condiciones técnicas y sanitarias adecuadas, mejorando la prestación del servicio dentro de la institución.

“Pasamos de tener un comedor en condiciones precarias a contar con un espacio digno, con equipos nuevos que nos permiten brindar un mejor servicio a los estudiantes”, explicó el rector.

El avance y la transformación de esta institución representan orgullo para su comunidad educativa. “Es muy bonito poder preparar los alimentos en condiciones adecuadas, porque sabemos que hay muchos niños que realmente lo necesitan y hoy tienen garantizada su comida diaria”, expresó Maryori de la Rosa, manipuladora de alimentos y egresada de la institución.

Con estas acciones, la Administración Distrital continúa generando mejores condiciones en los entornos educativos, con especial atención a la primera infancia y a estrategias que aportan al bienestar de los estudiantes dentro de las instituciones oficiales del Distrito.