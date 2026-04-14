Veeseincol y la Fundación Cartagena Segura rechazan asesinato de policía en Cartagena

Desde la Dirección de Veeseincol y la Fundación Cartagena Segura, expresamos el más enérgico rechazo y profunda indignación frente a los recientes hechos de violencia perpetrados en la ciudad de Cartagena, que hoy enlutan no solo a una institución, sino a toda la sociedad colombiana.

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Rechazamos categóricamente cualquier tipo de agresión contra los miembros de la Policía Nacional, hombres y mujeres que, con compromiso, valentía y vocación de servicio, trabajan diariamente por la seguridad, la convivencia y la integridad de todos los ciudadanos en cada rincón del país.

Hoy lamentamos la pérdida de un uniformado a manos de estructuras criminales. Este hecho no solo representa la muerte de un servidor público, sino la pérdida de un ser humano con sueños, familia y responsabilidades. Era padre, hijo y protector de su hogar, así como también protector de la comunidad. Detrás de cada uniforme hay una historia de vida que merece respeto y protección.

Desde nuestra labor como veeduría de seguridad ciudadana, hacemos un llamado contundente a toda la ciudadanía para que rechace estos actos de violencia y se convierta en garante activo de la seguridad colectiva. Invitamos a la comunidad a denunciar, alertar y colaborar con las autoridades ante cualquier información que contribuya a identificar y capturar a los responsables de este lamentable hecho.

Este hecho no puede ser visto como un caso aislado. Es urgente realizar un análisis profundo sobre el estado actual de la seguridad en la ciudad de Cartagena, donde se evidencia con preocupación que cualquier individuo que opere al margen de la ley puede portar armas y transitar por las calles de la ciudad poniendo en riesgo no solo la vida de los ciudadanos, sino también la de quienes trabajan diariamente por protegernos.

Hacemos un llamado a las autoridades para adelantar un diagnóstico real y estructural sobre la seguridad de la ciudad, que permita identificar con claridad las dinámicas delictivas, las estructuras criminales existentes y los métodos de operación que se vienen presentando de manera reiterativa. Solo a través de un análisis serio y acciones contundentes se podrá recuperar la tranquilidad y garantizar la protección de todos.

Recordemos que la seguridad es un compromiso de todos, por eso no podemos permitir que estos hechos queden en la impunidad, hoy perdemos la vida del uniformado Amir Chamorro en la plena función de sus labores, mañana puede ser cualquier de nosotros.