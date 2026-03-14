Carrera SnoopyFunRun en Bogotá genera polémica por entrega incompleta de kits a horas del evento

A un día de la realización de la carrera SnoopyFunRun Colombia by Natural-Mente, participantes denunciaron dificultades durante la jornada de entrega de kits en Bogotá, lo que generó inconformidad entre quienes se preparan para competir este 15 de marzo.

Según relataron varios de los corredores, en el punto dispuesto para la distribución en la sede Laika 116 - Ac 116 #18B-43 se registraron largas filas y retrasos en la atención, situación que provocó molestia entre los asistentes.

Algunos inscritos también señalaron que no recibieron la totalidad de los implementos anunciados al momento de pagar la inscripción, entre ellos la camiseta oficial y el número con chip de cronometraje, utilizado para medir los tiempos en competencias atléticas.

“Nos van a entregar únicamente el número, sin el chip. Nos dijeron que la camiseta nos la van a entregar 20 días después, ¿pero para qué? será para trapear el piso”, dijo una de las competidoras.

El valor de la inscripción para la distancia de 10K fue cercano a los $150.000 por persona, lo que incrementó las quejas de quienes consideran que las condiciones ofrecidas inicialmente no se estarían cumpliendo.

La competencia deportiva está programada para desarrollarse este domingo 15 de marzo en la capital del país y hace parte de un circuito que también tendrá jornadas en Medellín y Cali. Hasta ahora, los organizadores no han emitido un pronunciamiento detallado sobre las inconformidades reportadas por los participantes.

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