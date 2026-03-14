Aumentan a $20 millones la recompensa por seis jóvenes desaparecidos en Mariquita, Tolima

Tolima

El coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, anunció el aumento de la recompensa por información que permita dar con el paradero o esclarecer la desaparición de seis jóvenes en el municipio de Mariquita.

En principio, la recompensa fue anunciada en $15 millones. Sin embargo, las autoridades locales y departamentales decidieron aumentarla a $20 millones. “Se ha decidido aumentar la recompensa para las personas que estén dispuestas a ofrecer información a la autoridad, a la Policía, para dar con el paradero de las personas”, enfatizó el coronel.

El oficial respondió a las versiones que apuntan a una supuesta fosa común que habría en el sector de Medina, en el municipio de Mariquita, donde presuntamente estarían los cadáveres de los jóvenes desaparecidos. “Nosotros no hemos recibido esa información aún. Quisiéramos que, si alguna persona que da este tipo de versiones nos la pudiera corroborar, podamos dar con el paradero. Estamos prestos a recibirla”, señaló.

Los seis jóvenes de Mariquita han sido identificados como: David Santiago Toro Arévalo, Freddy Hernando Galindo, Santiago Izquierdo Cuervo, Zait Stevan Ángel Delgado, Sergio Andrey Vanegas Moncada y Luisa Fernanda Chavarro Díaz. Hay un séptimo caso: al parecer un joven de Fresno desaparecido en el vecino municipio de Mariquita.

“Queremos también informar a toda la gente de Mariquita que estos hechos no solamente les han dolido a ustedes, sino a todos los tolimenses (...) Estamos articulando todas las acciones necesarias para dar con la ubicación de estos jóvenes, a quienes extrañamos y nos duele profundamente que estén desaparecidos”, manifestó en su momento la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

Los jóvenes desaparecieron de manera paulatina desde el pasado mes de enero, sin dejar ningún mensaje a sus familias ni ningún otro rastro sobre su paradero. La confrontación que se libra en el norte del Tolima entre bandas delincuenciales que se disputan el control del microtráfico apunta a que la desaparición de los jóvenes podría guardar alguna relación, como lo dejó ver en su momento la Defensoría del Pueblo.