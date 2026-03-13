Supersalud realizó seguimiento técnico permanente al proyecto del buque hospital

En el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia Nacional de Salud realizó 52 seguimientos técnicos al proyecto del CAPS Fluvial Benkos Biohó, el buque hospital que permitirá ampliar la atención médica para más de 150.000 personas que habitan en comunidades rurales y de difícil acceso del Pacífico colombiano.

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El buque hospital tendrá como puerto base el Distrito de Buenaventura y permitirá ampliar la cobertura de atención en salud para comunidades rurales y dispersas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Su operación permitirá llevar servicios de salud a comunidades ubicadas en cuencas fluviales de estos departamentos, incluyendo ríos estratégicos como Baudó, San Juan, Micay, Timbiquí, Guapi, Iscuandé, Tapaje y Patía, entre otros territorios de difícil acceso del litoral Pacífico.

El buque contará con cuatro consultorios para consulta externa, además de áreas para odontología, vacunación, laboratorio clínico, rayos X, ecografía, farmacia y sala ERA, así como capacidad para realizar procedimientos quirúrgicos y atención de partos.

Con esta infraestructura hospitalaria se proyecta que el buque pueda realizar cerca de 4.090 atenciones durante una misión de 10 días, incluyendo servicios intramurales y extramurales, lo que permitirá ampliar significativamente la capacidad de atención en zonas rurales y ribereñas de la región.

La atención estará a cargo de un equipo conformado por 21 profesionales y técnicos de la salud, integrado por dos médicos generales, así como especialistas en medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía general y anestesiología.

El equipo asistencial también incluye dos odontólogos, dos enfermeros, un bacteriólogo, un citotecnólogo, un fisioterapeuta, un tecnólogo en imágenes diagnósticas (rayos X y mamografía) y un instrumentador quirúrgico, con el apoyo de tres auxiliares de enfermería, un auxiliar de laboratorio clínico y un auxiliar de servicios farmacéuticos o regente de farmacia.

A través de esta infraestructura hospitalaria fluvial se prestarán servicios de consulta médica, odontología, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, procedimientos ambulatorios y quirúrgicos, vacunación, entrega de medicamentos y actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

El proyecto es desarrollado por la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura, institución que actualmente se encuentra bajo medida de intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Es importante resaltar que este buque fue construido para operar como hospital, y no corresponde a la adecuación o adaptación de una embarcación existente, lo que permite incorporar desde su diseño las condiciones necesarias para la prestación de servicios de salud.​