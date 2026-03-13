Procuraduría levanta suspensión al gerente de Energía de EMCALI

Empresas Municipales de Cali, EMCALI, informó que el gerente de Energía, José David Insuasti Avendaño, retomará sus funciones luego de la decisión adoptada por la Procuraduría General de la Nación.

El ente de control decidió revocar la medida de suspensión provisional que se había impuesto al funcionario el pasado 29 de diciembre de 2025, dentro de una investigación disciplinaria.

En el documento oficial, la Procuraduría ordenó el reintegro inmediato del funcionario, señalando que:

“Al gerente general de EMCALI, el reintegro inmediato del señor José David Insuasti Avendaño al ejercicio pleno de sus funciones, en el cargo que desempeña o en uno de igual jerarquía y funciones equivalentes, conforme a las reglas administrativas aplicables”.

La decisión también precisa que el levantamiento de la suspensión no significa un prejuzgamiento sobre el fondo del proceso, por lo que la actuación disciplinaria continuará hasta su culminación.

Cabe recordar que la suspensión, que se le dio a Insuasti por tres meses, fue por una presunta irregularidad en la etapa de planeación del proceso de modernización del alumbrado público de la ciudad.

Frente a la decisión, Insuasti aseguró que recibe la determinación con tranquilidad y respeto hacia los organismos de control.

“Siempre supimos, así como lo manifestó el gerente como lo he manifestado durante todo este tiempo, hemos actuado en transparencia ceñidos al manual de EMCALI y a todos los protocolos que dicta la norma y sabíamos que tarde o temprano esa situación se iba a aclarar, eso lo confirma el levantamiento anticipado, confirma que la empresa ha actuado y acatando las recomendaciones”, señaló el gerente de Energía.

Sobre el proyecto de modernización del alumbrado público de Cali, Insuasti explicó que la ciudad deberá avanzar próximamente hacia la segunda fase del proceso.

Según indicó, esta etapa se abrirá públicamente bajo los términos del manual de contratación y de las normas vigentes, con el objetivo de que la ciudad pueda contar con un sistema de alumbrado completamente moderno.

Recordó además que la primera fase correspondió a la etapa de planeación y que ahora se realizará una revisión conjunta entre la administración distrital y EMCALI.

Aunque la Procuraduría ordenó el levantamiento de la suspensión, el gerente de Energía explicó que aún no se ha formalizado su reintegro, pues se espera la resolución oficial por parte de la gerencia de EMCALI.

Insuasti señaló que también deberá sostener conversaciones con el gerente general Roger Mina y con el alcalde de Cali Alejandro Eder para definir la continuidad de su cargo.

“Falta que la gerencia realice ese reintegro oficial también que yo pueda hablar con el gerente y con el alcalde y determinar si este tiempo de suspensión requiere además una consideración adicional sobre la continuidad de la gerencia, sobre los planes y programas que se vienen”, concluyó el gerente de Energía.