Un soldado fue atacado a bala en zona rural de Jamundí, Valle

Un soldado del Ejército Nacional resultó herido tras ser atacado a disparos por desconocidos en zona rural del municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, el militar, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército, se encontraba realizando un puesto de control en la entrada al corregimiento de Potrerito, cuando fue interceptado por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas.

Según las autoridades, uno de los atacantes disparó contra el suboficial con un arma corta, causándole una herida en la cabeza.

“Un militar de las unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.5 fue atacado en una acción sicarial con arma corta. De inmediato se le prestaron los primeros auxilios y fue trasladado a un centro médico de la región”, informó la Tercera División del Ejército a través de sus redes sociales.

El uniformado fue trasladado posteriormente a una clínica en Cali, donde recibe atención médica. De acuerdo con el reporte militar, las heridas no revisten gravedad y el soldado se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Las autoridades adelantan operativos en la zona para dar con el paradero de los responsables del ataque.