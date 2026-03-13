Un accidente entre un bus del MIO y un camión dejó 23 personas lesionadas en el oriente de Cali

Un accidente de tránsito que involucró a un bus del sistema de transporte masivo MIO y a un camión dejó varias personas lesionadas en la mañana de este viernes en Cali. El hecho ocurrió sobre la calle 70 con carrera 28, en el oriente de la ciudad, y generó momentos de tensión entre los pasajeros que se movilizaban a esa hora.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, entre ocho y diez personas resultaron heridas, aunque las lesiones serían leves.

“Estamos verificando en las clínicas para confirmar con exactitud cuántas personas resultaron lesionadas”, señaló Duvier Ossa, gestor Operativo de la Secretaría de Movilidad de Cali.

El funcionario añadió que los conductores de ambos vehículos no presentaron heridas de gravedad y que a los conductores les practicaron pruebas de alcoholemia, las cuales resultaron negativas.

El accidente ocurrió en plena hora pico cuando cientos de ciudadanos utilizan el transporte público para dirigirse a sus lugares de trabajo o estudio. Durante varios minutos la movilidad en el sector se vio afectada.