Precandidatos presidenciales presentan compromisos en Congreso Nacional de Municipios

En el marco del Congreso Nacional de Municipios organizado por la Federación Colombiana de Municipios, los precandidatos presidenciales Paloma Valencia, Roy Barreras y Abelardo de la Espriella presentaron sus propuestas y compromisos a los alcaldes y gobernadores del país, en un espacio de diálogo sobre el futuro de las regiones y el fortalecimiento de la gestión territorial.

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Durante el encuentro realizado en Cartagena, los aspirantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la autonomía territorial, mejorar el acceso a recursos para los municipios y garantizar mayor presencia del Estado en las regiones, aunque plantearon caminos distintos para lograrlo.

Paloma Valencia precandidata presidencial aseguró que, de llegar a la Presidencia, establecerá una relación directa con los entes territoriales sin intermediarios, con el objetivo de garantizar mayor transparencia en la asignación de recursos.

Valencia anunció además un plan para impulsar la inversión en infraestructura, especialmente en vías terciarias.“Nuestro compromiso será ejecutar 10.000 kilómetros de vías terciarias de la mano de los alcaldes, para cumplirle a los campesinos y mejorar la conectividad de los territorios”, afirmó.

También propuso gestionar financiación con banca internacional, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para desarrollar proyectos estratégicos con participación de los municipios, incluyendo iniciativas energéticas que generen ingresos propios para las regiones.

Por su parte, el exembajador y precandidato presidencial Roy Barreras planteó una reforma política que permita unificar los periodos de alcaldes y gobernadores con el del presidente de la República a partir de 2030.

Según explicó, la iniciativa incluiría un artículo transitorio que permitiría que los actuales mandatarios locales puedan extender su periodo mediante voto popular hasta ese año, con el fin de recuperar lo que calificó como “años perdidos” por desarticulación institucional.

Barreras también señaló que muchos alcaldes enfrentan dificultades para acceder a recursos y respaldo del Gobierno Nacional, por lo que propuso medidas como permitir que asociaciones de municipios accedan a crédito externo y que la Nación financie el catastro multipropósito en municipios de menores ingresos.

Por su parte, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella centró su intervención en la necesidad de recuperar el control del Estado en los territorios y fortalecer la seguridad para los mandatarios locales.

Durante su participación, el candidato señaló que los alcaldes han tenido que enfrentar solos problemas de seguridad en sus municipios.

“Los alcaldes de la patria han tenido que poner el pecho frente a la criminalidad. El Estado debe recuperar el control total del territorio”, expresó.

De la Espriella también destacó la importancia de impulsar el desarrollo económico a partir del aprovechamiento responsable de los recursos naturales, señalando que la minería puede convertirse en una fuente de ingresos para el país si se gestiona bajo el marco de la ley.