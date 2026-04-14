Cartagena ya cuenta con nueva conexión vial Corredor Histórico - Parque de la Marina

La puesta en funcionamiento de la nueva alternativa vial Corredor Histórico - Parque de la Marina será una solución estratégica que optimizará la movilidad y mejorará la calidad de vida de los usuarios en la vía.

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La nueva conexión permitirá disminuir significativamente los tiempos de desplazamiento para los vehículos que se movilizan desde los sectores de Crespo, Getsemaní o Manga, facilitando un tránsito más ágil y seguro.

El Corredor Histórico contribuirá a descongestionar uno de los puntos críticos de la ciudad, al reducir el flujo vehicular en la intersección semafórica Avenida San Martín con Calle 15 de Bocagrande, a la altura de Seguros Bolívar, mejorando así la circulación y disminuyendo los tiempos de espera en este importante cruce.

Como parte de esta intervención, se realizó la reubicación semafórica de la Avenida Blas de Lezo, contigua a la estación Bodeguita de Transcaribe (sentido Centro - Bocagrande), para que tenga una función de regulación del tráfico vehicular, con el fin de mejorar la organización y seguridad en la zona.

“Estamos a pocos días de inaugurar y reconectar de mejor forma al Centro Histórico. A fin de mes Cartagena disfrutará de un corredor plazoleta en una zona que se volvió un paisaje del abandono y el polvo. Este callejón ciego con diversos problemas sociales se transforma ahora en una alameda turística que rescata el patrimonio histórico y cultural, en equilibrio con las necesidades viales del sector”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Estoy seguro de que los cartageneros y visitantes se enamorarán de este sitio y lo apropiarán como nuevo circuito obligado del turismo”.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte realizó los estudios técnicos y operativos necesarios para la implementación de estas medidas, garantizando su viabilidad y efectividad en beneficio de la movilidad urbana.

Con esta iniciativa, la administración reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles que respondan a las necesidades de los ciudadanos y fortalezcan la infraestructura vial de la ciudad.

Se invita a todos los conductores a hacer uso responsable de esta nueva alternativa, una vez esté en funcionamiento y a seguir las normas de tránsito para asegurar una movilidad segura y eficiente para todos.