Hombre fue judicializado por presunto abuso sexual a su propia nieta en Mahates, Bolívar

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un hombre señalado de abusar sexualmente de su nieta.

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Labores de policía judicial evidencian que las agresiones habrían ocurrido en el municipio de Mahates (Bolívar) durante, al menos, cinco años. Los hechos investigados iniciaron en 2019, cuando la víctima tenía 6 años; y prolongaron hasta 2024, cuando cumplió los 11 años.

El material probatorio aportado por un fiscal de la Seccional Bolívar evidenciaría que el sujeto, de 56 años, habría aprovechado los momentos en que le confiaban el cuidado de la niña para someterla a tocamientos de índole sexual. Se presume además que el hombre intimidaba a su nieta con quitarse la vida, si ella contaba lo sucedido.

Una carta que evidenció el estado sicológico y emocional de la menor alertó a sus familiares, quienes dedujeron los abusos e instauraron la denuncia respectiva. Por estos hechos, la Policía Nacional captura el pasado 9 de abril al procesado en el municipio de María La Baja (Bolívar).

En el desarrollo de las audiencias concentradas el hombre negó su responsabilidad frente al delito de acto sexual con menor de 14 años agravado, que le imputó un fiscal de la Seccional Bolívar.