IPCC llevará el arte de los niños y niñas de Cartagena al FICCI 65

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), en su edición 65, se convierte en la vitrina perfecta para que el Sistema de Formación Artística y Cultural, SIFAC, liderado por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) dé a conocer los avances y resultados de un proceso que está cambiando realidades.

Este encuentro busca resaltar cómo el arte ha dejado de ser una actividad aislada para convertirse en un motor real de cambio en nuestras comunidades.

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Durante la jornada se llevará a cabo el conversatorio “SIFAC Cartagena: arte, formación y transformación social”, donde se explicará a detalle cómo funciona este sistema en los barrios y el impacto positivo que genera en niños y jóvenes. Los asistentes podrán ver un corto documental que resume el trabajo producido por niños del área de realización cinematográfica del SIFAC, permitiendo que el público conozca de primera mano las historias de éxito que nacen desde la formación artística local.

Este espacio de la Academia FICCI contará con la participación de voces institucionales, estudiantes y padres de familia, quienes compartirán sus testimonios sobre la evolución de este proyecto y cómo el IPCC continúa fortaleciendo el talento cartagenero.

Ante esta noticia, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, indicó: “Nuestra apuesta por la cultura es total. El SIFAC no es solo formación, es la herramienta con la que estamos arrebatando jóvenes a la violencia y dándoles un proyecto de vida a través del arte. Estar en el FICCI 65 ratifica que Cartagena es una ciudad que respira cine y talento desde sus barrios”.

Así mismo, Lucy Espinosa, directora del IPCC, aseguró: “Y llegó la versión número 65, el Festival Internacional de Cine de Cartagena y, por supuesto, también será la oportunidad para conversar del sistema de formación artística y cultural y el trabajo que venimos haciendo desde el área de cine con la Comisión Fílmica este miércoles a las 10 de la mañana en la Cooperación Española, no se lo pueden perder, los esperamos”.

La cita es el miércoles, 15 de abril de 2026, en el salón Pedro de Heredia del Centro de Formación de la Cooperación Española, a las 10:00 de la mañana. El evento, SIFAC Cartagena: arte, formación y transformación social, contará con la participación de Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC; Ruby Flórez, Coordinadora de Teatro; representantes de padres de familia y estudiantes beneficiarios del SIFAC. Será moderado por Mabel Vergel, Asesora técnica y estratégica del IPCC.