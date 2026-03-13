Organizaciones ambientales del Tolima anuncian oposición a la compra de La Colosa por Mineros S.A.

Tolima

El anuncio de la compra del proyecto minero La Colosa por parte de Mineros S.A. ha generado múltiples reacciones en el municipio de Cajamarca y en el resto del Tolima. La transacción, mediante la cual la empresa adquiere el proyecto que pertenecía a AngloGold Ashanti, causó sorpresa debido a los resultados de la consulta popular de 2017, en la que los habitantes votaron para prohibir la minería en el municipio.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, un grupo de organizaciones y colectivos ambientales denominado ´Coalición Jurídica para la Defensa de Cajamarca´ expresó su rechazo a la operación, inicialmente avaluada en 10 millones de dólares, la cual abriría la posibilidad de reactivar la extracción de oro a gran escala en la zona rural de Cajamarca.

“Cajamarca ya decidió y su territorio debe permanecer libre de gran minería”, señala el documento, que recuerda que las actividades mineras en La Colosa permanecen suspendidas precisamente por los resultados de la consulta popular.

“El resultado tiene plenos efectos legales, como lo han confirmado dos jueces colombianos, y representó un hito de participación y democracia ambiental en el país, además de una clara expresión de la voluntad del territorio de proteger el agua, la vocación agrícola del municipio y los ecosistemas estratégicos de la región”, añade el comunicado.

Según las organizaciones ambientales, el cambio de titularidad del proyecto —de AngloGold Ashanti a Mineros S.A.— no modifica la realidad del territorio ni la posición de las comunidades.

“Aunque cambien las empresas, la decisión de Cajamarca sigue siendo la misma: defender su territorio frente a la gran minería. Además, ninguna de estas dos empresas cuenta con los permisos ambientales necesarios para reactivar el proyecto La Colosa, y aun así insisten en desconocer las decisiones autónomas y legítimas de la comunidad”, sostienen.

La situación ha generado malestar entre sectores de la comunidad local, que interpretan la transacción como un desconocimiento deliberado de la consulta popular.

“Las organizaciones que suscribimos este comunicado reiteramos que Cajamarca no es ni será un territorio minero. Sea AngloGold, Mineros S.A. o cualquier otra empresa, la gran minería no tiene lugar en el municipio. Continuaremos ejerciendo todas las acciones sociales, jurídicas y políticas necesarias para defender el territorio y hacer respetar la decisión de Cajamarca”, afirmaron.

Las organizaciones también recordaron que el Concejo Municipal aprobó recientemente el Proyecto de Acuerdo 05 de 2026, que declara 33 predios de AngloGold Ashanti como bienes de utilidad pública e interés social, en los que se deberá priorizar la conservación ambiental y el desarrollo de actividades agropecuarias. El acuerdo ya fue sancionado por el alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia.

Por su parte, el representante a la Cámara electo por el Tolima, Renzo García, calificó como sospechosa la compra anunciada por Mineros S.A., teniendo en cuenta los obstáculos legales y sociales que enfrenta el proyecto.

“Es muy sospechosa y rara esta jugada. Tenemos que estar alertas, muy atentos, porque indiscutiblemente esto no nos genera una buena espina. De una u otra manera el movimiento ambiental debe estar en toda la expectativa. Hay que esperar si se concreta o no, porque también hacen anuncios para ver cómo reacciona la ciudadanía”, afirmó.