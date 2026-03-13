Muere niña de 12 años por dengue en el Huila, ya son dos menores fallecidos en 2026

Hospital Universitario de Neiva, donde falleció la menor de 12 años procedente de Palermo por dengue grave.

La preocupación por el dengue aumenta en el Huila tras confirmarse la muerte de una menor procedente del municipio de Palermo, quien falleció en el Hospital Universitario de Neiva a causa de dengue grave.

El secretario de Salud del Huila, César Germán Roa Trujillo, informó que la víctima tenía 12 años y residía en la zona urbana de Palermo. Este caso se suma al fallecimiento de otra menor del municipio de Campoalegre, que aún se encuentra en proceso de confirmación clínica, lo que elevaría a dos las muertes por dengue en lo corrido de 2026.

Según el funcionario, hasta la semana epidemiológica 8 se reportan 287 casos de dengue en el departamento, de los cuales 10 corresponden a dengue grave.

Aunque actualmente no hay municipios en brote, las autoridades mantienen alerta epidemiológica en siete municipios, Tello, Palermo, Yaguará, Paicol, Gigante, Pital e Isnos.

El secretario explicó que las lluvias registradas durante los primeros meses del año han favorecido la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

“Esta enfermedad está afectando más a los niños. Por eso insistimos en el control del mosquito en las viviendas, eliminando criaderos como albercas, recipientes y aguas acumuladas en patios”, indicó Roa.

Baja vacunación preocupa a las autoridades

El funcionario también expresó preocupación por la baja asistencia a la vacunación contra el dengue, que actualmente es gratuita para niños de 9 años o estudiantes de cuarto grado en tres municipios priorizados: Neiva, Rivera y Palermo.

En total, el departamento cuenta con 8.000 dosis disponibles, pero la cobertura sigue siendo baja. En Neiva, 190 niños vacunados de una meta de 6.700. En Rivera, 22 vacunados de una meta de 368 y en Palermo, 28 vacunados de una meta de 338.

Las autoridades reiteraron que la vacuna está disponible en todos los puntos de vacunación y no tiene costo para la población priorizada.

“Es la forma más efectiva de prevenir la enfermedad. No esperemos a que los niños lleguen a cuidados intensivos para pensar en vacunarlos”, advirtió el secretario.

El secretario Roa explicó que esta vacuna tiene un costo elevado en el mercado privado, por lo que representa un esfuerzo del Gobierno Nacional haberla incluido de manera gratuita para estos municipios del Huila.

“Es un biológico costoso que normalmente se consigue a través de pediatras. Logramos que el Ministerio de Salud la dispusiera gratis para estos municipios, pero lamentablemente la acogida ha sido muy baja”, señaló.

Finalmente, insistió en que el control del mosquito y la vacunación son las principales herramientas para evitar más muertes por dengue en el departamento.