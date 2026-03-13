Más de 700 policías garantizarán seguridad en partido entre Boyacá Chicó y Millonarios

Las autoridades de Tunja anunciaron un amplio dispositivo de seguridad para el partido que disputarán Boyacá Chicó y Millonarios FC, encuentro que se realizará en la capital boyacense y que se espera convoque a miles de aficionados. El operativo fue coordinado en el Comité de Seguridad para el Fútbol con participación de autoridades locales, policía y organizadores del evento.

Según informó la Policía Metropolitana, más de 700 uniformados estarán desplegados en distintos puntos de la ciudad, incluyendo el estadio, las vías de acceso y zonas estratégicas donde se espera la concentración de hinchas. Las medidas buscan prevenir alteraciones del orden público y garantizar que el evento deportivo se desarrolle con normalidad.

El plan de seguridad incluye controles desde las primeras horas del día, acompañamiento policial al equipo visitante durante su desplazamiento por la ciudad y vigilancia especial en sectores donde se prevé la llegada de aficionados provenientes de otras regiones del país. Asimismo, se realizarán controles en municipios cercanos para supervisar el ingreso de buses y caravanas de hinchas.

Las autoridades estiman que el partido podría reunir a más de 20.000 espectadores, por lo que hicieron un llamado a los asistentes a mantener un comportamiento respetuoso y a informarse previamente sobre los elementos permitidos dentro del estadio. También se recomendó llegar con anticipación al escenario deportivo para facilitar los controles de seguridad y evitar congestiones en los accesos.