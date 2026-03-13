Más de 40 emprendimientos participaron en feria de economías populares en Neiva

Productores y emprendedores del Huila participaron en la feria “Economías para la Vida” realizada en el Parque Santander de Neiva.

Más de 40 emprendimientos y organizaciones productivas del Huila participaron en el Encuentro Popular “Economías para la Vida”, una feria realizada en el Parque Santander de Neiva, que buscó impulsar la economía popular y campesina del departamento.

Durante la jornada, que se desarrolló desde las primeras horas de la mañana y se extendió hasta la tarde, los asistentes pudieron adquirir productos agrícolas, alimentos transformados, café, cacao y otras iniciativas locales, ofrecidas directamente por campesinos y emprendedores de diferentes municipios.

“Eliminar intermediarios” es la apuesta de Prosperidad Social Huila en mercado campesino de Neiva. Ampliar “Eliminar intermediarios” es la apuesta de Prosperidad Social Huila en mercado campesino de Neiva. Cerrar

La gerente regional de Prosperidad Social en el Huila, Natali Quintero, explicó a Caracol Radio que este tipo de encuentros hacen parte de una estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer las economías populares y generar espacios de comercialización directa.

“Estamos impulsando los encuentros de economías populares y campesinas. Estas ferias permiten eliminar intermediarios y que sean nuestros campesinos y campesinas quienes traigan directamente sus productos a la ciudad, con buenos precios y calidad”, señaló la funcionaria.

Prosperidad Social impulsa economías campesinas con feria en Neiva. Ampliar Prosperidad Social impulsa economías campesinas con feria en Neiva. Cerrar

De acuerdo con Prosperidad Social, en la jornada participaron iniciativas provenientes de municipios como Neiva, Rivera, Baraya, La Plata, Algeciras, Garzón, Pitalito y Oporapa, entre otros, con una amplia variedad de productos del campo y emprendimientos transformados.

El evento también contó con la participación de entidades como el SENA, Colpensiones, la Agencia Nacional de Tierras, la Universidad Surcolombiana y la Cámara de Comercio, que brindaron orientación a los asistentes sobre programas y servicios del Estado.

Según indicó la entidad, estas ferias hacen parte de un convenio nacional que impacta cerca de 150 municipios del país, de los cuales seis del Huila fueron priorizados, con el objetivo de fortalecer organizaciones productivas y promover la economía popular en los territorios.