Madre de familia hace un llamado a colegio de Duitama tras accidente de su hijo dentro del plantel

Elizabeth Lion, madre del menor, asegura que su hijo no ha recibido acompañamiento del colegio o la Secretaría de Educación de Duitama.

Duitama

El pasado 21 de agosto de 2025 en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander de Duitama, el hijo de Elizabeth Lion sufrió un accidente dentro del aula de clase que le provocó la pérdida de la visión en uno de sus ojos. Asegura que ni el colegio, ni la Secretaría de Educación les ha ayudado.

Según señala Elizabeth, su hijo de 10 años había ingresado a la institución educativa en perfectas condiciones y por un aparente descuido de la docente al dejarlo solos, un compañero lo habría impactado accidentalmente con un lápiz causándole las lesiones en uno de sus ojos. Asegura que desde entonces el colegio no le ha brindado ningún tipo de acompañamiento o le ha brindado ayuda.

“El 21 de agosto de 2025 aproximadamente a la 1:30 de la tarde me llaman la profesora, en ese momento directora de curso, que el niño va en la ambulancia para que nosotros lo recibamos en urgencias, la ambulancia se demoró en el hospital de Duitama. Después de que nosotros llegamos, como 15 minutos recibimos al niño, lo llevaban en la camilla con su ojito vendado nos entregaron el expediente de la defensa civil donde dice que el niño sufrió agresión, pero al igual nosotros estábamos bloqueados porque la profesora no nos daba razón de que era lo que había pasado obviamente porque era la directora de curso y no era la que estaba encargada en el momento que ocurrió”, indicó Elizabeth Lion, mamá del menor.

Asegura Elizabeth que en el momento que la docente salió del salón, los estudiantes comenzaron a jugar lanzando los lápices hacia arriba y luego de que su hijo levantó los colores del suelo, sintió que un lápiz se le incrustó en uno de sus ojos.

“Los niños estaban jugando a tirar los lápices para lo alto. Y mi niño estaba coloreando una sopa de letras que la profesora había dejado como actividad. Cayó un lápiz sobre los colores de mi hijo, por consecuencia se cayeron al suelo y él se agacha a recoger los colores, al levantarse sintió el impacto en uno de sus ojos que le ocasionó ruptura de córnea, cristalino, la pupila. En el colegio fueron muy negligentes con el seguro porque no lo supieron activar, por consecuencia, Seguros Mundial no ha llevado los gastos del niño, los hemos asumido nosotros como padres de familia.”, agregó.

Señala además que de la Secretaría de Educación de Duitama emitieron un comunicado en donde dicen que ellos hicieron unos actos, pero les solicita que den a conocer cuáles fueron.

“Yo quisiera que le aclararan a la ciudadanía ¿Cuáles fueron los actos que hicieron? Pues que pido yo, justicia porque en el momento ellos debieron de haber actuado con lo que yo estaba pasando, porque yo fui al colegio varias veces, yo les decía, vea, yo tengo que pasar por tal situación yo en ningún momento estoy negando que el colegio sea un buen colegio académicamente yo simplemente estoy buscando justicia, estoy aclarando la situación, no estoy diciendo mentiras de nada”, recalcó.

Elizabeth Lion espera que desde la institución educativa Francisco de Paula Santander o desde la Secretaría de educación del municipio le brinden acompañamiento a su hijo ya que todos los costos en los procedimientos han corrido por su cuenta.

Este fue el comunicado emitido por la Secretaría de Educación de Duitama

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