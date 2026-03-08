Fraude eléctrico en Barranco de Loba y Tiquisio pone en riesgo la continuidad del servicio

Afinia, filial del Grupo EPM, informa a la opinión pública que, aunque el 99 % del servicio de energía opera con normalidad en el territorio donde presta servicio, la compañía enfrenta una situación compleja en el sur de Bolívar debido al alto nivel de fraude eléctrico.

La situación es especialmente crítica en los municipios de Barranco de Loba y Tiquisio, así como en Hatillo de Loba y Altos del Rosario, donde las conexiones irregulares han generado sobrecarga en el transformador de potencia de la subestación Barranco de Loba, infraestructura clave para la prestación del servicio en esta zona del departamento.

Estas conexiones por fuera de la norma incrementan de manera descontrolada la demanda de energía, afectando la estabilidad del sistema eléctrico y poniendo en riesgo la continuidad del servicio para miles de usuarios que hacen uso legal del suministro.

A esta problemática se suma la constante manipulación de la red eléctrica y las dificultades que enfrentan los equipos técnicos para realizar maniobras operativas sobre la infraestructura, lo que limita la operación segura del sistema y aumenta el riesgo de interrupciones del servicio para las comunidades.

Afinia manifiesta su preocupación por esta situación y hace un llamado urgente a las autoridades y los usuarios para evitar las conexiones irregulares y el uso indebido de la infraestructura eléctrica, prácticas que, además de constituir un delito, representan un riesgo para la seguridad de las personas y pueden provocar interrupciones en el servicio.

La empresa reitera que continuará realizando acciones técnicas y operativas para mantener la estabilidad del sistema, e insiste en que la corresponsabilidad de la es fundamental para garantizar la prestación del servicio en condiciones seguras y sostenibles.

Finalmente, Afinia reafirma su compromiso de seguir trabajando para garantizar un servicio de energía seguro, confiable y de calidad, en el marco del proceso electoral para lo que tiene activo su plan de contingencia. Invitó a las comunidades a sumarse al cuidado de la infraestructura eléctrica.